2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, iyi fotoğaf kalitesine sahip akıllı telefon arayan kullanıcıların en çok göz attığı internet sitelerinin başında geliyor.

DxOMark mühendisleri, hem kontrollü laboratuvar ortamlarında hem de doğal ve açık alan sahnelerinde akıllı telefon kameralarının varsayılan ayarlarını kullanarak 1.500'ün üzerinde test görüntüsünü ve 2 saatten fazla videoyu inceleyerek değerlendiriyor.

Telefonlara çeşitli kamera testleri uygulayan DxOMark'a göre, 2019 yılının en iyi kameraya sahip telefonları ise şu şekilde:

EN İYİ KAMERA: HUAWEI MATE 30 PRO VE XIAOMI CC9 PREMIUM EDITION - 121 PUAN

VİDEO İÇİN EN İYİSİ: APPLE iPHONE 11 PRO MAX - 102 PUAN

EN İYİ YAKINLAŞTIRMA: XIAOMI CC9 PREMIUM EDITION - 109 PUAN

ULTRA GENİŞ AÇI İÇİN EN İYİSİ: SAMSUNG GALAXY NOTE 10 PLUS 5G - 42 PUAN

GECE FOTOĞRAFÇILIĞI İÇİN EN İYİSİ: HUAWEI MATE 30 PRO - 61 PUAN

DxOMark tarafından yapılan puanlamanın her kategoriye göre farklı olduğunu hatırlatarak, her kategorideki diğer sıralamalar ise şu şekilde:

EN İYİ KAMERA SIRALAMASI:

EN İYİ VİDEO KALİTESİ

EN İYİ YAKINLAŞTIRMA:

EN İYİ ULTRA GENİŞ AÇILI KAMERA:

EN İYİ GECE KAMERASI:

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