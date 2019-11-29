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2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

DxOMark, 2019 yılının en iyi kameraya sahip akıllı telefonlarını açıkladı.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 11:07..
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Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, iyi fotoğaf kalitesine sahip akıllı telefon arayan kullanıcıların en çok göz attığı internet sitelerinin başında geliyor.

DxOMark mühendisleri, hem kontrollü laboratuvar ortamlarında hem de doğal ve açık alan sahnelerinde akıllı telefon kameralarının varsayılan ayarlarını kullanarak 1.500'ün üzerinde test görüntüsünü ve 2 saatten fazla videoyu inceleyerek değerlendiriyor.

Telefonlara çeşitli kamera testleri uygulayan DxOMark'a göre, 2019 yılının en iyi kameraya sahip telefonları ise şu şekilde:

EN İYİ KAMERA: HUAWEI MATE 30 PRO VE XIAOMI CC9 PREMIUM EDITION - 121 PUAN

xiaomi

 

VİDEO İÇİN EN İYİSİ: APPLE iPHONE 11 PRO MAX - 102 PUAN

iphone 11

 

EN İYİ YAKINLAŞTIRMA: XIAOMI CC9 PREMIUM EDITION - 109 PUAN

xiaomi mi ccp

 

ULTRA GENİŞ AÇI İÇİN EN İYİSİ: SAMSUNG GALAXY NOTE 10 PLUS 5G - 42 PUAN

NOTE 10 PLUS

 

GECE FOTOĞRAFÇILIĞI İÇİN EN İYİSİ: HUAWEI MATE 30 PRO - 61 PUAN

huawei mate 30 pro

 

DxOMark tarafından yapılan puanlamanın her kategoriye göre farklı olduğunu hatırlatarak, her kategorideki diğer sıralamalar ise şu şekilde:

EN İYİ KAMERA SIRALAMASI:

xo

 

EN İYİ VİDEO KALİTESİ

dxokmark

 

EN İYİ YAKINLAŞTIRMA:

ZOOM

 

EN İYİ ULTRA GENİŞ AÇILI KAMERA:

GE

 

EN İYİ GECE KAMERASI:

GECE

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2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

2019'un en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

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