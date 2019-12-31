2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

Yeni yıla girmeye hazırlandığımız şu günlerde, geride bıraktığımız 2019 yılına ait teknolojik verileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Uygulama analiz şirketi Apptopia, 2019'un en çok indirilen uygulamalarının yer aldığı 10 kategorilik bir liste yayınladı. En çok indirilen oyun ve uygulamalara baktığımızda her ne kadar tahmin ettiğimiz isimleri görsek de bazı kategorilerde sürpriz ataklar da karşımıza çıkıyor.

İşte Apptopia'ya göre 2019'un en iyi oyun ve uygulamaları:

OYUN

Garena Free Fire Subway Surfers Color Bump 3D Fun Race 3D Run Race 3D Homescapes Tiles Hop My Talking Tom 2 PUBG Mobile Call of Duty: Mobile

EĞLENCE

Netflix YouTube Hotstar Amazon Prime Video YouTube Kids ZEDGE Wallpapers JioTV Watermelon Video Twitch Tencent Video

SOSYAL MEDYA

WhatsApp TikTok Messenger Instagram Facebook Snapchat Facebook Lite Pinterest Telegram Helo

ARKADAŞLIK

Tinder Badoo Tantan Happn Bumble Meetme Plenty of Fish LOVOO Skout Grindr

YİYECEK VE İÇECEK

Uber Eats McDonald’s DoorDash Swiggy Starbucks Foodpanda Rappi iFood Grubhub Postmates

MÜZİK

Spotify YouTube Music Shazam SoundCloud Drum Pad Machine Smule JioMusic Gaana Music Deezer Amazon Music

ALIŞVERİŞ

Wish Aliexpress Amazon Pinduoduo Club Factory Lazada SHEIN Mercado Libre Flipkart Shopee

YAŞAM VE SEYAHAT

Uber Google Maps Booking.com Grab Google Earth Airbnb Where is my Train Lyft Ola Cabs GOJEK

FİNANS

Google Pay PayPal PhonePe Cash App Alipay Cloud Flash Payment Venmo Personal Income Tax Sberbank Cashier

SAĞLIK

Drink Water Reminder Mi Fit Flo Period & Ovulation Tracker Calm Samsung Health Home Workout MyFitnessPal Period Tracker Period Calendar Six Pack in 30 Days Fitbit

2020 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde, 2019'da yaşanan teknolojik gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Aşağıdaki bağlantıdan, sizler için hazırladığımız diğer 2019 içeriklerine göz atabilirsiniz.

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