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2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019 yılında dünya genelinde popüler olan 100 oyun ve uygulamayı sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 31.12.2019 - 10:09..
  1. Haberler
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Yeni yıla girmeye hazırlandığımız şu günlerde, geride bıraktığımız 2019 yılına ait teknolojik verileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Uygulama analiz şirketi Apptopia, 2019'un en çok indirilen uygulamalarının yer aldığı 10 kategorilik bir liste yayınladı. En çok indirilen oyun ve uygulamalara baktığımızda her ne kadar tahmin ettiğimiz isimleri görsek de bazı kategorilerde sürpriz ataklar da karşımıza çıkıyor.

İşte Apptopia'ya göre 2019'un en iyi oyun ve uygulamaları:

OYUN

oyun

  1. Garena Free Fire

  2. Subway Surfers

  3. Color Bump 3D

  4. Fun Race 3D

  5. Run Race 3D

  6. Homescapes

  7. Tiles Hop

  8. My Talking Tom 2

  9. PUBG Mobile

  10. Call of Duty: Mobile

 

EĞLENCE

EĞLENCE

  1. Netflix

  2. YouTube

  3. Hotstar

  4. Amazon Prime Video

  5. YouTube Kids

  6. ZEDGE Wallpapers

  7. JioTV

  8. Watermelon Video

  9. Twitch

  10. Tencent Video

 

SOSYAL MEDYA

sosyal

  1. WhatsApp

  2. TikTok

  3. Messenger

  4. Instagram

  5. Facebook

  6. Snapchat

  7. Facebook Lite

  8. Pinterest

  9. Telegram

  10. Helo

 

ARKADAŞLIK

arkadaşlıık

  1. Tinder

  2. Badoo

  3. Tantan

  4. Happn

  5. Bumble

  6. Meetme

  7. Plenty of Fish

  8. LOVOO

  9. Skout

  10. Grindr

 

YİYECEK VE İÇECEK

en

  1. Uber Eats

  2. McDonald’s

  3. DoorDash

  4. Swiggy

  5. Starbucks

  6. Foodpanda

  7. Rappi

  8. iFood

  9. Grubhub

  10. Postmates

 

MÜZİK

mzik

  1. Spotify

  2. YouTube Music

  3. Shazam

  4. SoundCloud

  5. Drum Pad Machine

  6. Smule

  7. JioMusic

  8. Gaana Music

  9. Deezer

  10. Amazon Music

ALIŞVERİŞ

ALIŞEEİ

  1. Wish

  2. Aliexpress

  3. Amazon

  4. Pinduoduo

  5. Club Factory

  6. Lazada

  7. SHEIN

  8. Mercado Libre

  9. Flipkart

  10. Shopee

 

YAŞAM VE SEYAHAT

UBER

  1. Uber

  2. Google Maps

  3. Booking.com

  4. Grab

  5. Google Earth

  6. Airbnb

  7. Where is my Train

  8. Lyft

  9. Ola Cabs

  10. GOJEK

 

FİNANS

FŞNANS

  1. Google Pay

  2. PayPal

  3. PhonePe

  4. Cash App

  5. Alipay

  6. Cloud Flash Payment

  7. Venmo

  8. Personal Income Tax

  9. Sberbank

  10. Cashier

 

SAĞLIK

salık

  1. Drink Water Reminder

  2. Mi Fit

  3. Flo Period & Ovulation Tracker

  4. Calm

  5. Samsung Health

  6. Home Workout

  7. MyFitnessPal

  8. Period Tracker Period Calendar

  9. Six Pack in 30 Days

  10. Fitbit

2020 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde, 2019'da yaşanan teknolojik gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Aşağıdaki bağlantıdan, sizler için hazırladığımız diğer 2019 içeriklerine göz atabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

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