2019'un en popüler 100 oyun ve uygulaması

Yeni yıla girmeye hazırlandığımız şu günlerde, geride bıraktığımız 2019 yılına ait teknolojik verileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.
Uygulama analiz şirketi Apptopia, 2019'un en çok indirilen uygulamalarının yer aldığı 10 kategorilik bir liste yayınladı. En çok indirilen oyun ve uygulamalara baktığımızda her ne kadar tahmin ettiğimiz isimleri görsek de bazı kategorilerde sürpriz ataklar da karşımıza çıkıyor.
İşte Apptopia'ya göre 2019'un en iyi oyun ve uygulamaları:
OYUN
-
Garena Free Fire
-
Subway Surfers
-
Color Bump 3D
-
Fun Race 3D
-
Run Race 3D
-
Homescapes
-
Tiles Hop
-
My Talking Tom 2
-
PUBG Mobile
-
Call of Duty: Mobile
EĞLENCE
-
Netflix
-
YouTube
-
Hotstar
-
Amazon Prime Video
-
YouTube Kids
-
ZEDGE Wallpapers
-
JioTV
-
Watermelon Video
-
Twitch
-
Tencent Video
SOSYAL MEDYA
-
-
TikTok
-
Messenger
-
-
-
Snapchat
-
Facebook Lite
-
-
Telegram
-
Helo
ARKADAŞLIK
-
Tinder
-
Badoo
-
Tantan
-
Happn
-
Bumble
-
Meetme
-
Plenty of Fish
-
LOVOO
-
Skout
-
Grindr
YİYECEK VE İÇECEK
-
Uber Eats
-
McDonald’s
-
DoorDash
-
Swiggy
-
Starbucks
-
Foodpanda
-
Rappi
-
iFood
-
Grubhub
-
Postmates
MÜZİK
-
Spotify
-
YouTube Music
-
Shazam
-
SoundCloud
-
Drum Pad Machine
-
Smule
-
JioMusic
-
Gaana Music
-
Deezer
-
Amazon Music
ALIŞVERİŞ
-
Wish
-
Aliexpress
-
Amazon
-
Pinduoduo
-
Club Factory
-
Lazada
-
SHEIN
-
Mercado Libre
-
Flipkart
-
Shopee
YAŞAM VE SEYAHAT
-
Uber
-
Google Maps
-
Booking.com
-
Grab
-
Google Earth
-
Airbnb
-
Where is my Train
-
Lyft
-
Ola Cabs
-
GOJEK
FİNANS
-
Google Pay
-
PayPal
-
PhonePe
-
Cash App
-
Alipay
-
Cloud Flash Payment
-
Venmo
-
Personal Income Tax
-
Sberbank
-
Cashier
SAĞLIK
-
Drink Water Reminder
-
Mi Fit
-
Flo Period & Ovulation Tracker
-
Calm
-
Samsung Health
-
Home Workout
-
MyFitnessPal
-
Period Tracker Period Calendar
-
Six Pack in 30 Days
-
Fitbit
2020 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde, 2019'da yaşanan teknolojik gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Aşağıdaki bağlantıdan, sizler için hazırladığımız diğer 2019 içeriklerine göz atabilirsiniz.
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