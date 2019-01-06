Mide küçültme ameliyatı 2 çocuk babasının sonu oldu

Bursa'da yaşayan Mehmet Dal, uzun yıllar kilolarından şikayetçi olduğu için zayıflamaya karar verdi. Uzun süre mide küçültme ameliyatları yapan uzmanları araştıran Dal, internet sitelerinden yaptığı araştırmalar sonucu İzmir’de özel bir hastanede görev yapan Doktor M.K'ye mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi.

AMELİYATTAN SONRA RAHATSIZLANDI

Burada ameliyata alınan genç adam, ameliyatın ardından evine gönderildi. Ameliyat olduğu günün ertesi günü rahatsızlanan genç, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

İZMİR'E GÖNDERİLDİ

Burada Dal'ın ameliyat olması gerektiği söylenince aile, ameliyatı yapan doktoru durumdan haberdar etti. Doktor M.K., hastayı kendilerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Aile çocuklarını Bursa’dan araca bindirerek İzmir’de ameliyat olduğu hastaneye götürdü.

DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Burada sızıntı olduğu gerekçesiyle ameliyat yapan doktorlar tarafından tekrar ameliyat edilen Mehmet Dal, uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra durumu kötü olduğu için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

OTOPSİ SONUCUNDA DOKTOR KUSURLU BULUNDU

Burada tedaviye alınan genç adam hayatını kaybetti. Aile, ameliyatı yapan doktorun ihmali olduğu gerekçesiyle otopsi talebinde bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu, yapılan otopsi sonucu doktoru 'tamamen kusurlu' buldu.

İKİNCİ DEFA AMELİYAT OLDU

Oğlunu kaybeden baba Ömer Dal, "Hastaneyi aradık. Sistemde yanlışlık olduğu söylendi ve çıkışımızı yapamadıkları için ilacı o gün alamadık, ertesi gün aldık. Ertesi günün sabahı oğlum rahatsızlandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdık. Burada bize ameliyat olması gerektiği söylendi. Biz de ameliyatı yapan doktoru aradık. O da (Bunun ilmini ben biliyorum, çocuğunuzu bana getirin) dedi. Çocuğumuzu ameliyat eden doktora, İzmir’e götürdük. Burada sızıntı olduğu gerekçesiyle ikinci ameliyata alındı ve daha sonra çocuğum yoğun bakım ünitesine kaldırıldı" diye konuştu.





DOKTORDAN ŞİKAYETÇİLER

Dal, "Çocuğuma İstanbul Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldı. Yapılan otopside ameliyatı yapan doktor yüzde yüz suçlu bulundu. Mahkememiz var. En büyük dileğimiz çocuğumuzun ölümüne sebep olan doktorun ceza alması” dedi.



