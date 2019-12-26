taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9362
Euro
6.5912
Altın
1511.53
Borsa
113653.02
Gram Altın
288.225
Bitcoin
42983.64

2020 AGİ ücretleri belli oldu

En düşük AGİ 220,68 TL, en yüksek AGİ ise 375,17 TL olarak belirlendi.

DHA | 26.12.2019 - 18:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
2020 AGİ ücretleri belli oldu

Merakla beklenilen asgari ücret rakamları açıklandı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki bugünkü toplantıda; işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, toplantı sonrası, 1 Ocak 2020'den itibaren yeni asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olduğunu açıkladı.

AGİ KAÇ LİRA OLDU

2020 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları da asgari ücretin belirlenmesinin ardından belli oldu.

Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor.

AGİ BEKAR ÇALIŞAN

Yeni yılda bekarlar için AGİ 220,68 TL olacak.

AGİ EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Evli ve eşi çalışmayan: 264, 82

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 297, 92

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 331, 03

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 375, 17

AGİ EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 220,68

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 253,79

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 286,89

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 331,26

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 353,09

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 375,17

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi, bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek, vergi dışı bırakılması anlamına geliyor.

Başka ifadeyle; devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf

Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf

733
Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

157
Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret belli oldu

1590
Asgari ücrette karar bugün açıklanacak

Asgari ücrette karar bugün açıklanacak

313
FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

113
Devletin Atatürk Havalimanı için ödediği tazminat

Devletin Atatürk Havalimanı için ödediği tazminat

282
Yerli otomobilde geri sayım

Yerli otomobilde geri sayım

528
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir