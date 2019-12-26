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Asgari ücret belli oldu: 2 bin 324 lira

1 Son 18 yılda asgari ücret tutarları 2020 yılı için asgari ücret 2 bin 324 lira olarak belirlendi. İşte geçtiğimiz yıllarda asgari ücret tutarları.

2 Balıkesir'de anne ve engelli oğlu sobadan zehirlendi Sobadan çıkan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu anne ve engelli oğlu, hayatını kaybetti.

3 Sivasspor'dan Mustafa Cengiz'e: Firavun varsa Musa da var Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalara sert bir dille cevap verdi.

4 2020 AGİ ücretleri belli oldu En düşük AGİ 220,68 TL, en yüksek AGİ ise 375,17 TL olarak belirlendi.

5 Bankacılık mevduatı 40 milyar lira arttı TCMB verilerine göre bankalardaki TL cinsi mevduat 1 trilyon 234 milyar 337 milyon 506 bin liraya, yabancı para mevduatı ise 223 milyar dolar 622 milyon dolara ulaştı.

6 Milli yıldızlarımızdan aile ziyareti Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde forma giyen milli yıldızlarımız, Noel tatili nedeniyle liglere ara verilen sürede ailelerini ziyaret etti.