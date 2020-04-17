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2020 iPhone SE'nin RAM ve batarya kapasitesi ortaya çıktı

Apple'ın, geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPhone SE'nin batarya ve RAM kapasitesi belli oldu.

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2020 iPhone SE'nin RAM ve batarya kapasitesi ortaya çıktı

Apple'ın aylardır üzerinde çalıştığı daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020, geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtıldı.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE modelinin, ilk önce fiyatını ve özelliklerini yeniden hatırlayalım.

iphonese

iPHONE SE ÖZELLİKLERİ

Yeni iPhone SE modeline yakından baktığımızda, iPhone 11 serisinden oldukça farklı bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz.

4,7 inç büyüklüğünde ve 1334 x 750 piksel çözünürlüğünde Retina HD ekrana sahip yeni iPhone SE, gücünü iPhone 11 modellerinde karşımıza çıkan Apple A13 Bionic işlemcisinden alıyor.

Telefonda ayrıca 64GB/128GB ve 256GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Arka tarafında f/1,8 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksellik tek bir kamerası bulunan iPhone SE'nin ön tarafında ise f/2,2 diyafram açıklığına sahip 7MPkamera yer alıyor.

iphhone se

138,4 x 67,3 x 7,3 mm boyutlarında ve 148 gram ağırlığında olan iPhone SE, iOS 13 işletim sistemiyle kullanıcılarla buluşacak. Beyaz, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa çıkacak telefonun batarya kapasitesi ise henüz bilinmiyor.

iPHONE SE TÜRKİYE FİYATI

Amiral gemisi modellere göre daha küçük ve portatif olan telefonun ülkemizdeki fiyatı ise şu şekilde:

  • iPhone SE 64 GB: 5 bin 299 TL

  • iPhone SE 128 GB: 5 bin 749 TL

  • iPhone SE 256 GB: 6 bin 599 TL

Yurt dışı fiyatları:

  • iPhone SE 64 GB: 399 dolar

  • iPhone SE 128 GB: 449 dolar

  • iPhone SE 256 GB: 549 dolar

iPHONE SE

RAM VE BATARYA KAPASİTESİ ORTAYA ÇIKTI

Apple, bildiğiniz gibi tanıttığı iPhone modellerinin RAM ve batarya kapasitelerini açıklamıyor. Bu nedenle iPhone SE'nin de bu özellikleri, şirketin resmi sitesinde yer almıyordu.

iPhone SE, Çinli bir telekom sitesinde bütün ayrıntılarıyla birlikte listelendi. Telefon her ne kadar Apple'ın en güçlü işlemcilerinden A13'ten güç alsa da telefonda 3GB RAM ve 1.821 mAh batarya bulunduğu ortaya çıktı.

Bu özellikler, günümüz akıllı telefonlarına göre bir hayli düşük. Ayrıca telefonda bulunan batarya kapasitesi, 2016'da tanıtılan iPhone SE ile neredeyse aynı.

Instagram: @eshteknoloji

2020 iPhone SE'nin RAM ve batarya kapasitesi ortaya çıktı2020 iPhone SE'nin RAM ve batarya kapasitesi ortaya çıktı

2020 iPhone SE'nin RAM ve batarya kapasitesi ortaya çıktı

2020 iPhone SE'nin RAM ve batarya kapasitesi ortaya çıktı

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