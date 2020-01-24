2020 iPhone'lar farklı kameralara ve tasarımlara sahip olacak

Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 11 serisinin ardından gözler yeni iPhone modellerine çevrildi. Şirket, önümüzdeki aylarda tanıcağı uygun fiyatlı yeni iPhone modeliyle 2020 serüvenine başlayacak. Apple, ardından eylül ayında iPhone 12 serisini tanıtarak kullanıcıların karşısına çıkacak.

Yeni gelen raporlara göre 2020'de tanıtılacak iPhone'lar; farklı ekran büyüklüklerine, farklı kamera lenslerine ve farklı inceliklere sahip olacak.

Örneğin 6.1 inç ve 5.4 inç modeller, farklı sayıda kamera modülü ile gelirken, en üst seviye 6,7 inçlik model ise hem daha büyük kamera lensleri kullanacak, hem de diğer modellere göre daha ince olacak.

TELEFONLAR DAHA İNCE OLACAK

6.7 inçlik iPhone'un 7.4 mm civarında bir kalınlığa sahip olması bekleniyor. Bu da telefonun, 8.1 mm kalınlığında olan iPhone 11 Pro Max'ten daha ince olacağı anlamına geliyor. Ayrıca bu modelin, iPhone 11 Pro'dan biraz daha uzun olması bekleniyor.

5.4 inçlik yeni iPhone modelinin uzunluğunun iPhone SE ve iPhone 8 arasında olması beklenirken, 6.1 inçlik iPhone'un ise iPhone 11 ve iPhone 11 Pro max arasında bir uzunluğa sahip olacağı söyleniyor.





KAMERA SAYILARI DA FARKLI OLACAK

Kamera söylentilerine gelecek olursak, 5.4 inç ve 6.1 inç iPhone modellerinde çift arka kamera kurulumu yer alırken, diğer 6.1 inçlik modelde ise 3 arka kamera yer alacak.

6.7 inçlik en büyük iPhone modelinde ise yine 3 arka kamera yer alacak, ancak bu kameralar diğer modellere göre daha büyük lenslere sahip olacak.

4 iPhone modelinin de OLED ekranlara sahip olacağı ve kimlik doğrulaması için FaceID kullanacağı belirtiliyor. Ancak önümüzdeki mart ayında satışa çıkacak uygun fiyatlı iPhone modelinde LCD ekranlar kullanılacak.

Yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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