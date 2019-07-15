2020 model iPhone'ların özellikleri ortaya çıktı

Şimdiye kadar ortaya çıkan bütün bilgileri topladığımızda, Apple'ın tanıtmaya hazırlandığı iPhone 11 serisinin kullanıcılar tarafından pek sevilmeyeceğini söyleyebiliriz. Şirket, her ne kadar yeni iPhone modellerinde birkaç geliştirme yapacak olsa da birçok kullanıcıya göre Apple'ın en çirkin iPhone tasarımı bu sene karşımıza çıkacak.

Ancak eğer yeni bir iPhone almak istiyorsanız, gelecek sene piyasaya çıkacak iPhone modellerini bekleyebilirsiniz. Çünkü yeni gelen bilgilere göre 2020 model iPhone'lar, bu yıl tanıtılacak iPhone 11 serisine göre oldukça fazla yenilik içerecek.

APPLE EKRAN BOYUTLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR

JP Morgan analistlerinin yayınladığı raporlara göre Apple, 2020 yılında piyasaya süreceği iPhone'ların ekran boyutlarında değişikliğie gidecek. Kullanıcıların daha küçük telefon istediklerinin farkında olan Apple, 5,8 inçlik ekrana sahip iPhone modelini 5,4 inçe düşürecek.

Apple ayrıca 6,5 inçlik Max modelinin ekran boyutunu 6,7 inçe çıkararak büyük ekran seven kullanıcıları da üzmemiş olacak. Raporlara göre, iPhone XR modelinin ekran boyutu ise 6,1 inç olarak kalmaya devam edecek.

Apple bu sayede her ekran boyutuna sahip geniş bir ürün yelpazesi yaratarak bütün kullanıcıları hedeflemeyi planlıyor.

2020 iPHONE'LARIN HEPSİ 5G DESTEKLİ OLACAK

Apple'ın, 2020 model iPhone'ların hepsinde OLED ekran kullanacağı da yer alan rapora göre, 2020 model iPhone modellerinin hepsinde 5G desteği bulunacak. Şirket, böylelikle diğer üreticilerin şimdiden piyasaya sürdüğü 5G destekli telefon kervanına 2020 yılında katılmış olacak.

Ayrıca gelecek sene tanıtılacak iPhone'ların en az iki modeli, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik özelliği bulunan 3 boyutlu ToF kamerasına da sahip olacak.

(ToF Kamerası: Time-of-flight olarak adlandırılan uçuş süresi kamerası, kamera tarafından sağlanan bir yapay ışık sinyalinin gidiş-dönüş süresini ölçerek, kamera ile görüntünün her noktası için özne arasındaki mesafeyi çözmek için uçuş süresi tekniklerini kullanan bir menzilli görüntüleme kamera sistemidir. Bu kamera, yeni piyasaya çıkan çoğu akıllı telefonda kullanılıyor.)

ÇENTİKLİ EKRANLARA 2020'DE ELVEDA

Apple'a yakın kaynaklardan olan güvenilir analist Ming-Chi Kuo, gelecek yıl tanıtılacak iPhone serisinde çentiklerin iyice küçüleceğini, 2021 model iPhone'larda ise çentiğin tamamen kaldırılacağını söylemişti. Ancak yeni raporlar, gelecek yıl en az bir çentiksiz iPhone modelinin piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bu nedenle çentiksiz bir iPhone konusunda henüz kesin bir bilginin olmadığını söyleyebiliriz.

Bütün bu bilgileri bir araya getirdiğimizde birçok analiste göre 2020 yılında tanıtılacak iPhone'lar, bu yıl tanıtılacak iPhone 11 modellerine göre daha fazla yenilikle karşımıza çıkacak.

Telefonlarla ilgili yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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