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2020 'Patara Yılı' ilan edildi

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini açıkladı.

AA | 12.02.2020 - 12:47..
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Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörü açısından önem taşıyan bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirterek, 2020 yılını Patara yılı ilan ettiklerini açıkladı.

Patara antik kentinin, Fethiye-Kalkan arasında bulunduğunu belirten Erdoğan, "Anadolu'nun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor. 2020 Patara Yılı" yazan bir videoyu da grup toplantısında izletti.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 2020'nin Patara yılı ilan edilmesinin ardından açıklama yaparak, "Patara, turizm açısından çok büyük bir potansiyele sahip. Alınan karar bu potansiyelin ortaya çıkartılması açısından önemli olacaktır. İlk demokratik meclisin bulunduğu yer olan Patara'nın birçok tarihi kalıntısı gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Yerin altındaki tarihi zenginliklerin de çıkartılmasıyla Patara eski ihtişamına kavuşacaktır." dedi.

2020 'Patara Yılı' ilan edildi

"PATARA HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞTU"

Patara'nın, tarihinin yanında turizm açısından da gözde bir yer olduğunu belirten Ulutaş, "Patara'nın hak ettiği değere kavuşması, sadece bu antik kenti değil, Kaş'ın da dünyaya tanıtılmasına vesile olacaktır. Bugün bizim için bayram günü diyebilirim." dedi.

Öte yandan Erdoğan'ın, 2020'yi "Patara yılı" ilan etmesi üzerine, antik kentin bulunduğu Antalya'da herkes tarafından sevinç yaşandı.

2020 'Patara Yılı' ilan edildi

PATARA NEDİR

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gözler, Patara'ya çevrildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinin Kalkan beldesi yakınlarında bulunan Patara, eski bir Likya kentidir. Likya Birliği'ne başkentlik yapan Patara, Roma döneminde oldukça önem kazandı.

Ana liman şehri olan Patara, Türkiye tarihi için de büyük önem taşımaktadır. Görüntüsü ile görkemli ve korunaklı bir yapıya sahiptir.

2020 'Patara Yılı' ilan edildi

2020 'Patara Yılı' ilan edildi

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