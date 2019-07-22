2020 Tiflis Kitap Fuarı’nda, onur konuğu Türkiye

Yayımcılık sektöründe civar ülkelere etkisi her geçen yıl artan Türk yayımcılarında, 2020 hazırlıkları şimdiden başladı. Gürcistan Eğitim Bakanlığı ile Tiflis Belediyesinin iş birliği çerçevesinde düzenlenen 21. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın kapanış töreninde gelecek yıl Türkiye'nin onur konuğu olacağı bildirildi. Törende konuşan Gürcistan Kitap Yayıncıları ve Kitapçıları Birliği Başkanı Gvantsa Jovaba; Tiflis Kitap Fuarı tarihinde ilk kez onur konuğu statüsünün devir teslim törenini yaptıklarını belirterek, "Hepimiz biliyoruz ki 2020'de düzenlenecek fuarın onur konuğu, ülkesi Türkiye olacak." İfadesini kullandı. Daha önce Frankfurt, Londra, Pekin, Seul gibi dünyanın önemli kitap fuarlarına onur konuğu olan Türkiye için, Tiflis de yeni bir deneyim olacak.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek’in açıklamasına şu ifadelerle başladı:

“İstanbul Fellowship için yurtdışından çeşitli yayıncı birlikleri başkanlarını davet ettiğimizde, Basın Yayın Birliği’nin YATEDAM ekibinden arkadaşlarımız Gvenska Jabovo’yu tanıyorlardı. Özellikle Frankfurt’taki konuk ülke macerasından sonra onunla tanışıyorlardı. Biz onlarla dernek olarak ne tür işbirlikleri yapabiliriz, Fellowship’in etkisiyle neler konuşulabilir düşünerek hem bilgi verdik hem de onların Frankfurt tecrübelerini aldık. Türkiye’nin 20’de 1’i nüfusa sahip bir ülkenin ne kadar heyecanlı bir şekilde bu işi yürüttüğünü görünce açıkçası onlarla işbirliği yapılabileceğini düşündük…”

(Münir Üstün ve Gvantsa Jovaba)

GÜRCÜCE BİRÇOK YERDE KONUŞULAN DİLLERDEN BİRİ





“Ayrıca biz Bulgaristan’la çok ciddi bir kültürel etkileşim içerisindeyiz. Bu vesileyle Gürcistan’la da benzer etkileşim içerisine girebileceğimizi gördük. Gürcistan’dan gelmiş birçok Kafkas kökenli vatandaşımız da var. Gürcüce neredeyse birçok yerde konuşulan dillerden biri, dolayısıyla bir adım atmak gerektiğini düşündük. Özellikle YAY-FED Başkanı Münir Üstün’ün Gürcistan’la çeşitli temasları vardı. Ondan sonra biz burada neler yapabiliriz diye konuşmaya başladık. Ortaya çıktı ki biz bu kadar yakınız ve etkileşimlerimiz var. Normalde devletlerarası bir takım yazışmalar vardır. Burada ise yayıncıların kendi arasında işbirliğiyle bu iş gerçekleşti. Bu konuda biz İTO ve Kültür Bakanlığı’ndan da sözlü destek gördük. Türkiye Cumhuriyeti’nin büyükelçisi bu konuda bize büyük destek verdi. Dolayısıyla gayet de güzel bir adım atılmış oldu….”

(Tiflis Kitap Fuarı)

ONUR KONUKLUĞU KÜLTÜREL BİR ALIŞVERİŞ





“Aslında onur konukluğu dediğimiz şey kültürel bir alışveriş. Biz, onların kültürüyle alakalı bilgiler nedir, kendimiz öğreniyoruz. Onlara da kendi kültürümüzden bir şeyler anlatıyoruz. Zaten birtakım ortak kökler, maziler varsa kültür alışverişi daha kolay oluyor.

Herhangi bir ülkeyle "market focus" olduğunuz zaman edebiyatınızın değiş tokuşu, birbiriyle etkileşimi, tarihteki benzerlikler, ekonomik benzerlikler ortaya çıkıyor. Bu kültürel alışveriş ciddi bir ithalat, ihracata dönüşüyor. Komşuyla ilişkilerin iyi olması da dünyada barış düşüncesine katkı sağlıyor. Mesela Bulgaristan, Türkçeden en çok çeviri yapan ülkelerden bir tanesi; neden Gürcistan da olmasın?”

ANADOLU’DA FARKLI GÖRÜNEN BİRÇOK HİKÂYE BİRBİRİNE YAKIN





“Masalların bir kısmı Türkiye’ye göç etmiş olanların hikâyeleri, bir müddet sonra yerelleşmiş. Onlarda da benzer hikâyeler var. Belirli bir coğrafyadakilerin çoğu aynı şeylerden bahsediyor. Anadolu’dan farklı farklı görünen bir çok hikâyenin birbiriyle ne kadar yakın olduğunu fark ettik. Onların bildiği Türk yazarlar arasında polisiye meraklıları Ahmet Ümit’i biliyorlar. Hakan Günday, Bekir Develi, Orhan Pamuk, Nazım Hikmet bilinen yazarlar…”

(Tiflis Kitap Fuarı)

2020 HAZIRLIKLARI NELER





Türkiye'nin Gürcistan'da onur konuğu olmasını değerlendiren bir diğer isim YAY-FED (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) başkanı Münir Üstün ise hazırlıklar hakkında konuştu:

“Kültür Bakanlığı, İTO ve dernekler hep birlikte bir organizasyon komitesi oluşturulacak. Daha önce kitap fuarlarında görev yapmış sivil toplum kuruluşlarının olduğu bir ekip bu. Çok iyi bir içerik oluşturulacağına eminim. Mart ayından itibaren oluşturulacak bir programla kitap fuarının gerçekleşeceği Mayıs sonuna en üst seviyeye çıkarak noktalayacağız. Edebiyatımızı, kültürümüzü, sanatımızı en iyi şekilde Gürcü kardeşlerimize anlatmak derdindeyiz.”

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Damla Karakuş

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