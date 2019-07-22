taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6802
Euro
6.3738
Altın
1425.23
Borsa
101003.87
Gram Altın
260.721

2020 Tiflis Kitap Fuarı’nda, onur konuğu Türkiye

Gelecek yıl Gürcistan'da düzenlenecek 22. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın onur konuğu Türkiye oldu…

Özel İçerik | 22.07.2019 - 17:06..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş

Tiflis Kitap Fuarı

Yayımcılık sektöründe civar ülkelere etkisi her geçen yıl artan Türk yayımcılarında, 2020 hazırlıkları şimdiden başladı. Gürcistan Eğitim Bakanlığı ile Tiflis Belediyesinin iş birliği çerçevesinde düzenlenen 21. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın kapanış töreninde gelecek yıl Türkiye'nin onur konuğu olacağı bildirildi. Törende konuşan Gürcistan Kitap Yayıncıları ve Kitapçıları Birliği Başkanı Gvantsa Jovaba; Tiflis Kitap Fuarı tarihinde ilk kez onur konuğu statüsünün devir teslim törenini yaptıklarını belirterek, "Hepimiz biliyoruz ki 2020'de düzenlenecek fuarın onur konuğu, ülkesi Türkiye olacak." İfadesini kullandı. Daha önce Frankfurt, Londra, Pekin, Seul gibi dünyanın önemli kitap fuarlarına onur konuğu olan Türkiye için, Tiflis de yeni bir deneyim olacak.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek’in açıklamasına şu ifadelerle başladı:

“İstanbul Fellowship için yurtdışından çeşitli yayıncı birlikleri başkanlarını davet ettiğimizde, Basın Yayın Birliği’nin YATEDAM ekibinden arkadaşlarımız Gvenska Jabovo’yu tanıyorlardı. Özellikle Frankfurt’taki konuk ülke macerasından sonra onunla tanışıyorlardı. Biz onlarla dernek olarak ne tür işbirlikleri yapabiliriz, Fellowship’in etkisiyle neler konuşulabilir düşünerek hem bilgi verdik hem de onların Frankfurt tecrübelerini aldık.  Türkiye’nin 20’de 1’i nüfusa sahip bir ülkenin ne kadar heyecanlı bir şekilde bu işi yürüttüğünü görünce açıkçası onlarla işbirliği yapılabileceğini düşündük…”

2020 Tiflis Kitap Fuarı’nda, onur konuğu Türkiye

(Münir Üstün ve Gvantsa Jovaba)

GÜRCÜCE BİRÇOK YERDE KONUŞULAN DİLLERDEN BİRİ


“Ayrıca biz Bulgaristan’la çok ciddi bir kültürel etkileşim içerisindeyiz. Bu vesileyle Gürcistan’la da benzer etkileşim içerisine girebileceğimizi gördük. Gürcistan’dan gelmiş birçok Kafkas kökenli vatandaşımız da var. Gürcüce neredeyse birçok yerde konuşulan dillerden biri, dolayısıyla bir adım atmak gerektiğini düşündük. Özellikle YAY-FED Başkanı Münir Üstün’ün Gürcistan’la çeşitli temasları vardı. Ondan sonra biz burada neler yapabiliriz diye konuşmaya başladık. Ortaya çıktı ki biz bu kadar yakınız ve etkileşimlerimiz var. Normalde devletlerarası bir takım yazışmalar vardır. Burada ise yayıncıların kendi arasında işbirliğiyle bu iş gerçekleşti. Bu konuda biz İTO ve Kültür Bakanlığı’ndan da sözlü destek gördük.  Türkiye Cumhuriyeti’nin büyükelçisi bu konuda bize büyük destek verdi. Dolayısıyla gayet de güzel bir adım atılmış oldu….”

2020 Tiflis Kitap Fuarı’nda, onur konuğu Türkiye

(Tiflis Kitap Fuarı)

ONUR KONUKLUĞU KÜLTÜREL BİR ALIŞVERİŞ


“Aslında onur konukluğu dediğimiz şey kültürel bir alışveriş. Biz, onların kültürüyle alakalı bilgiler nedir, kendimiz öğreniyoruz. Onlara da kendi kültürümüzden bir şeyler anlatıyoruz. Zaten birtakım ortak kökler, maziler varsa kültür alışverişi daha kolay oluyor.

Herhangi bir ülkeyle "market focus" olduğunuz zaman edebiyatınızın değiş tokuşu, birbiriyle etkileşimi, tarihteki benzerlikler, ekonomik benzerlikler ortaya çıkıyor. Bu kültürel alışveriş ciddi bir ithalat, ihracata dönüşüyor. Komşuyla ilişkilerin iyi olması da dünyada barış düşüncesine katkı sağlıyor. Mesela Bulgaristan, Türkçeden en çok çeviri yapan ülkelerden bir tanesi; neden Gürcistan da olmasın?”

ANADOLU’DA FARKLI GÖRÜNEN BİRÇOK HİKÂYE BİRBİRİNE YAKIN


“Masalların bir kısmı Türkiye’ye göç etmiş olanların hikâyeleri, bir müddet sonra yerelleşmiş. Onlarda da benzer hikâyeler var. Belirli bir coğrafyadakilerin çoğu aynı şeylerden bahsediyor. Anadolu’dan farklı farklı görünen bir çok hikâyenin birbiriyle ne kadar yakın olduğunu fark ettik. Onların bildiği Türk yazarlar arasında polisiye meraklıları Ahmet Ümit’i biliyorlar. Hakan Günday, Bekir Develi, Orhan Pamuk, Nazım Hikmet bilinen yazarlar…”

2020 Tiflis Kitap Fuarı’nda, onur konuğu Türkiye

(Tiflis Kitap Fuarı)

2020 HAZIRLIKLARI NELER


Türkiye'nin Gürcistan'da onur konuğu olmasını değerlendiren bir diğer isim YAY-FED (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu)  başkanı Münir Üstün ise hazırlıklar hakkında konuştu:

“Kültür Bakanlığı, İTO ve dernekler hep birlikte bir organizasyon komitesi oluşturulacak. Daha önce kitap fuarlarında görev yapmış sivil toplum kuruluşlarının olduğu bir ekip bu.  Çok iyi bir içerik oluşturulacağına eminim. Mart ayından itibaren oluşturulacak bir programla kitap fuarının gerçekleşeceği Mayıs sonuna en üst seviyeye çıkarak noktalayacağız.   Edebiyatımızı, kültürümüzü, sanatımızı en iyi şekilde Gürcü kardeşlerimize anlatmak derdindeyiz.”

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

459
F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

154
Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

181
'Tosuncuk'un eşi Sıla Aydın ifade verdi

'Tosuncuk'un eşi Sıla Aydın ifade verdi

146
Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

115
İstanbul'da yaşayan kaçak Suriyelilere son uyarı

İstanbul'da yaşayan kaçak Suriyelilere son uyarı

366
Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir