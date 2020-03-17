2020 ve sonrasında satışa çıkacak en iyi 22 elektrikli otomobil

Son yıllarda elektrikli otomobil sektörü oldukça büyüme gösterdi. Özellikle Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil akımı, daha güçlü bataryaların kullanılması ve otomatik pilot yazılımının geliştirilmesiyle daha da büyüdü.

Her ne kadar elektrikli otomobiller, şu anda otomobil pazarının yalnızca yüzde 2'sini oluştursa da satışların her yıl katlanarak artması, bu pazarın gelecekteki önemini gözler önüne seriyor.

Biz de sizler için, 2020 ve daha sonraki yıllarda satışa çıkması planlanan en iyi 22 elektrikli otomobili listeledik.

1. TOGG- TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile şimdiden oldukça merak uyandırdı. 2022'de yollarda olması beklenen otomobil, tek şarjla 500 kilometreye kadar menzil sunacak. Yerli otomobil hakınnda daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki videomuza göz atabilirsiniz.

2. VOLKSWAGEN ID 3

Alman otomobil üreticisi Volkswagen tarafından seri olarak üretilen ilk elektrikli otomobil modeli olan ID 3; 329 km, 418 km ve 548 kilometre olmak üzere üç farklı menzil seçeneğiyle satışa çıkacak. Fiyarı 30 bin dolar ile 42 bin dolar arasında değişecek elektrikli otomobilin ilk teslimatları ise 2020 yılının ortalarında yapılacak.

3. HONDA E





Honda'nın süper kompakt retro temalı elektrikli otomobili Honda e. iki adet 12.3 inç boyutundaki dokunmatik ekran, kamera donanımı ve çok daha fazlasını içerek birkaç özellik paketiyle birlikte gelecek. 33,5 kWh motora sahip olacak otomobil, tek bir şarjla 220 kilometreye kadar yol alabilecek. 35 bin dolar - 38 bin dolar arasında satılması beklenen Honda e'nin 2020-2021 yılları arasında satışa çıkması bekleniyor.





4. HUMAN HORIZON HiPhi 1





Çinli şirket Human Horizon tarafından üretilecek HiPhi 1 isimli elektrikli otomobil, Tesla Model X'ten ilham alıyor. 96kWh batarya kapasitesine sahip olacak otomobil, tek bir şarjla 643 kilometreye kadar yol gidebilecek.

HiPhi 1, 5 inç LCD ekran alanı, otomatik elektronik kapılar, 562 adet sensör, seviye 3 otonom sürüş sistemi ve çok daha fazlasını sunacak.

Çin'in Şanghay şehrinde tanıtılan elektrikli otomobilin 2021 de satışa çıkması bekleniyor. Ancak üretici şirket, fiyatlandırma konusunda herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

5. PORSCHE TAYCAN

Porsche Taycan elektrikli otomobil, Tesla Model S'in ana rakiplerinden biri ve premium otomobil segmentinde yarışıyor. Taycan Turbo S ve temel Turbo 4S olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip olan otomobilin Turbo seçeneği, 185 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Temel modelin fiyatı ise 150 bin dolar civarında olacak.

Her iki model de önümüzdeki aylarda Kuzey Amerika ve Avrupa'da satışa çıkacak.

6. TESLA CYBERTRUCK

Elon Musk'ın tasarımsal olarak oldukça ses getiren elektrikli otomobili Tesla Cybertruck, tamamen çelik kaplama bir tasarıma sahip. Aynı zamanda zırhlı bir yapıya sahip olan otomobil; 321 kilometre , 482 kilometre ve 804 kilometre olmak üzere üç farklı motor ve menzil seçeneğine sahip.

Gelecek yıl yollarda olması beklenen otomobiln fiyatı ise 39 bin dolardan başlayacak ve 69 bin dolara kadar çıkabilecek.

7. LOTUS EVIJA





Lotus Evija Hyperca, oldukça üstün özelliklere sahip lüks bir elektrikli otomobil modeli olarak karşımıza çıkıyor. 800 kW'lık bir şarj cihazı ile 9 dakikada şarj olabilen otomobil, saatte 321 kilometreye kadar hız yapabiliyor.

2 bin kWh kapasiteli dev bir bataryaya sahip olan Lotus Evija'nın tahmini fiyatı ise 2 milyon dolar olacak. Otomobilin ne zaman satışa çıkacağı ise şu an için bilinmiyor.

8. TESLA ROADSTER 2020





Tesla Roadster 2020, Tesla'nın ilk elektrikli otomobilinin ikinci versiyonudur. Tesla tarafındna üretilen ilk Roadster'ın menzili yalnızca 320 kilometreyken, Roadster 2020 versiyonu tek bir şarjla 900 kiometrenin üzerine çıkabilecek. Otomobilin başlangıç fiyatı ise 200 bin dolar olarak açıklandı.

9. TESLA MODEL Y





Tesla'nın elektrikli SUV modeli olarak karşımıza çıkan Model Y, üretim malzemelerinin yüzde 75'ini Tesla'nın en çok satan otomobili Model 3'ten alıyor. Bununla birlikte Tesla Model Y, Model 3'ten yaklaşık olarak 18 - 22 cm daha uzundur.

5 kişilik ve 7 kişilik olmak üzere iki farklı yolcu kapasitesiyle satışa çıkacak Tesla Model Y'nin 7 kişilik sürümü 2021 yılında yollarda olacak.

Tesla Model Y, yolcu kapasitelerinden farklı olarak Standart, Uzun Menzilli ve Performans gibi 3 farklı seçeneğe sahip olacak. Standart sürümü 320 kilometre menzile sahip olan otomobilin, Performans ve Uzun Menzilli versiyonları ise 506 kilometrelik bir menzile sahip olacak.

Model Y'nin başlangıç ​​fiyatı standart model için 41 bin dolar, uzun menzilli model için ise 47 bin dolar olarak belirlendi.

10. RIVIAN R1S VE R1T

Detroit, Michigan merkezli bir elektrikli araç üreticisi olan Rivian, 2021'de Rivian R1T ve R1S olmak üzere iki farklı elektrikli otomobil piyasaya sürecek. R1T modeli 7 kişilik bir SUV modeli olarak tasarlanırken, R1S modeli ise kamyonet olarak karşımıza çıkacak.

Her iki otomobil de 105, 135, 180 kWh pil seçenkerine sahip olacak. Bu pil paketleri sırasıyla 386 kilometre, 498 kilometre ve 659 kilometre menzil sunacak.

Seviye 3 otonom sürüş sistemiyle gelecek otomobillerin satış fiyatı ise sırasıyla 75 bim 500 dolar ve 69 bin dolar olacak.

11. RIMAC_C TWO

2008'de kurulan Hırvatistan merkezli hiper otomobil üreticisi Rimac, C_Two modeli ile dünyanın en hızlı elektrikli otomobiline sahip olmak istiyor. Satte 415 kilometrelik bir hıza ulaşan otomobilde, 120 kWh pil paketi bulunuyor.

2 milyon dolarlık bir satış fiyatına sahip Rimac C_Two, şu anda yalnızca 150 adet üretildi ve bu otomobillerin hepsi satıldı. Seviye 4 otonom sürüş desteğine sahip otomobil, ayırıca Audi gibi birçok otomobil üreticisine de ilham kaynağı oluyor.

12. NEURON EV T-ONE

Neuron EV T-ONE, damperli kamyona, traktöre, karavanlara veya istediğiniz başka bir şeye dönüşebilen modüler bir elektrikli kamyonet olarak karşımıza çıkıyor. Tesla Cybertruck'a rakip olacak şekilde tasarlanan bu otomobil, yatak tipinden koltuk sayısına kadar birçok özelliğin özelleştirilmesine izin veriyor.

2021 yılında satışa çıkması beklenen Neuron EV T-ONE modelinin diğer özellikleri ve satış fiyatı henüz bilinmiyor.

13. CANOO ELECTRIC VAN





Canoo elektrikli minibüs, ABD merkezli bir şirket tarafından üretilen ve Netflix tarzı abonelik sistemine dayanan bir elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca aylık abonelik ücretini ödeyerek kiralayabileceğiniz bu araç, 402 kilometreye kadar bir menzil vadediyor.

2021 yılında satışa çıkması beklenen otomobilin, aylık kiralama ücreti ise henüz belli değil.

14. FORD MUSTANG MACH E

Ford Mustang Mach E, elektrikli bir SUV modeli olarak karşımıza çıkıyor. Ford tarafından birkaç ay önce duyurulan ve tasarım olarak Mustang'i andıran otomobil; Select, Premium, California Route, First Edition ve GT gibi birden fazla seçenekle satışa çıkacak.

Otomobilin en pahalı sürümü ise 69 bin dolardan satışa çıkacak GT modeli olacak. Mach E'nin Select versiyonu ise en ucuz seçenek olacak ve 45 bin dolardan alıcı bulacak.

Ford Mustang Mach E'nin 2020 sonlarında veya 2021 başlarında yollarda olması bekleniyor.

15. TESLA MODEL 2 PLAID





Tesla Model S'in yükseltilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkacak Tesla Model S Plaid, Roadster ve Cybertruck'da bulunanlara benzer üçlü bir motor kurulumuyla satışa çıkacak. 120 bin dolardan satışa çıkması beklenen otomobil hakkında ne yazık ki fazla bir bilgi bulunmuyor:

16. POLESTAR 2

En iyi Tesla Model 3 alternatiflerinden biri olacak Polestar 2, bu yıl içinde satışa çıkacak. Volvo'dan ilham alan bir tasarıma sahip olan otomobilde 500 kilometrelik menzil sunan bir batarya bulunacak.

63 bin dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşacak Polestar 2, bu yıl içinde satışa çıkacak, ancak ilk teslimatlar gelecek yıl haziran ayında başlayacak.

17. VOLVO XC 40

Volvo'nun tamamen elektrikli ilk SUV modeli olarak karşımıza çıkan XC 40, 78 kWh batarya gücüyle 400 kilometrelik bir menzil vadediyor. Bu yıl içinde satışa çıkması beklenen otomobilin fiyatı ise 50 bin dolardan başlayacak.

18. LUCID AIR

Tesla Model S'e rakip olmak isteyen Lucid Air elektrikli otomobil, önümüzdeki 2 yıl içinde piyasaya sürülecek. 643 kilometre menzil ile sınıfının en iyi pil kapasitesini sunacak otomobil, 100 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

Ayrıca otomobilin 60 bin dolarlık daha ucuz bir sürümünün çıkması da bekleniyor.

19. KARMA SC2

Karma SC2 elektrikli otomobil, Tesla Roadster'ın özelliklerini neredeyse her şekilde yansıtıyor. 150 kWh lityum iyon pil kullanan otomobil, Las Vegas'taki otomobil fuarında protip olarak tanıtıldı. Ancak otomobilin ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatı ile ilgili bilgiler henüz net değil.





20. FORD F150

Ford şu anda F150'nin elektrikli versiyonu üzerinde çalışıyor. Ford'un Rivian şirketine yatırımcı olması nedeniyle, yukarıda bahsettiğimiz Rivian R1T elektrikli otomobil ile aynı platformu kullanacak Ford F150, 482 kilometrelik bir menzile sahip olacak. Ayrıca otomobilin en üst seviye modelinde ise bu menzil 640 kilometreye kadar çıkabilecek.

21. BOLLINGER B1 VE B2

Bollinger B1 elektrikli SUV ve B2 ise elektrikli kamyonet modeli olarak karşımıza çıkıyor. Yapısı ve tasarımı açısından oldukça sağlam görünen otomobiller, Tek şarjla 321 kilometrelik bir yol vadediyor.

Sınırlı sayıda üretilecek Bollinger B1 ve B2 modellerinin satış fiyatı ise 200 bin dolar olacak.

22. ELECTRIC HUMMER

General Motors, 2021 yılında Hummer'ı elektrikli bir kamyon olarak geri getirecek. Bu yılki Superbowl TVC'de duyurulan Electric Hummer, birçok yeni özelliğe sahip. 0'dan 100 kilometreye 3 saniyede çıkacak otomobil, 5 Mayıs 2020'de tanıtılacak.



