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2020 yılı için asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Gelecek yılın asgari ücretini belirlemek için işçi ve işveren temsilcilerinin bulunduğu komisyon, bugün toplanıyor.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 08:47..
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2020 yılı için asgari ücret görüşmeleri başlıyor

2019 yılı için asgari ücret olarak 2 bin 20 TL alan işçiler, gelecek yılın asgari ücretinin ne kadar olacağını merakla bekliyor.

İLK TOPLANTI BUGÜN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu; bugün saat 14.00'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplanacak.

Toplantıya işçileri temsilen Türk-İş, işverenleri temsilen TİSK katılacak. Komisyonda 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişi yer alıyor.

7 MİLYON İŞÇİ

Türkiye'de asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon işçi var. Asgari ücret toplantısından çıkacak karar, 30 milyona yakın insanı yakından ilgilendiriyor.

2 BİN 578 TL

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetimizin altında olmayacak." diye konuştu. Ancak Atalay, nihai rakamı DİSK ve HAK-İŞ ile görüştükten sonra belirleyeceklerini de vurguladı.

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