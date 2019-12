2020'nin ilk bebekleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi, yeni yılın ilk saatlerine yakın bir zamanda Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, 2019'un son doğan bebeği ile yeni yılın ilk dünyaya gelen bebeğini ziyaret etti. Vali Yerlikaya'nın ziyareti sırasında kendisine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da eşlik etti. Vali Yerlikaya, önce 2019'un son bebeği olan Asel Lina'yı ziyaret edip ailesini tebrik etti Yerlikya bebeğe altın taktı. Yerlikaya, daha sonra 2020'nin ilk bebeği olarak dünyaya gelen Barkın Araf'ı ziyaret etti. Aileye tebriklerini ileten Yerlikaya, bebeğe altın taktı. Vali Yerlikaya, hastane personelinin de yeni yılını kutlayarak, onlara çiçek verdi. Vali Yerlikaya'nın hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret ettiği öğrenildi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yeni yıl ülkemiz için, şehrimiz için, tüm insanlık için barış sağlık, huzur getirsin" dedi.

ANKARA

Ankara'da 2020 yılının ilk bebeği Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Seçil ve Abdullah Tetik çiftinin dördüncü kız çocukları, 3 kilo 590 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya geldi. Tetik çiftini ilk tebrik eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Tetik çifti, Bakan Selçuk'un yeni doğan kız çocuklarına isim vermesini istedi. Uzun süre düşünen Bakan Selçuk, 2020 yılının ilk bebeğine 'Büşra' ismini verdi. Selçuk, anneyi tebrik ederek uyuyan bebeği sevdi ve hediye olarak tam altın taktı.

GENÇ ÇİFTE 3 ÇOCUK TAVSİYESİ

Bakan Selçuk, hastanede bulunan diğer yeni doğan bebekleri de ziyaret ederek her birine tam altın taktı. Ayrıca Büşra ve Oğuzhan Şahin çiftinin suda doğan ilk bebeği Yağız Ege'yi ziyaret eden Bakan Selçuk, çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.

KAYSERİ

Kayseri Şehir Hastanesi'nde yılın ilk bebeği saat 00.12'de 2 kilo 590 gram ağırlığında doğdu. Babası DHA muhabiri Özer Kaya, kız olan bebeğine Sıla ismini verdi. Kızı olan anne Belgizar Kaya (33), "Çok mutluyum. Bu ikinci çocuğum oldu. Allah inşallah hayırla büyütmeyi nasip eder" dedi.

DHA muhabiri baba Özer Kaya ise ikinci evladını kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Çok şükür bebeğimiz sağlıklı bir şekilde doğdu. İsmini Sıla koyduk. Çok sevinçliyiz. İnşallah yavrumuzu sağlıklı bir şekilde büyütürüz" diye konuştu.

MALATYA

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Cumali (32) ve Gülistan Karaya (31) çiftinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne dünyaya gelen kız bebekleri oldu. Saat 00.07'de dünyaya gelen 2 kilo 900 gram ağırlığında kız bebeğe Azra ismi verildi. Azra bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Gülistan Karakaya, 2020 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

Anne Karakaya, 4'üncü çocuklarını kucağına aldığını belirterek, "Rabbim bağışlasın, ortanca çocuğum rahatsız. Yeni yılda beklentilerimiz hayırlı yıllar olur inşallah, güzel olur. Bizim için iyi geçer ve sağlıklı olur. Çocuğum da sağlığına kavuşur inşallah" dedi.

Baba Cumali Karakaya ise sevinçli olduklarını kaydederek, "İnşallah yuvamıza mutluluk, sevgi katar. İnşallah analı ve babalı büyür. Sevinçliyiz, mutluyuz ancak buruk bir sevinç. Hasta bir oğlanımızdan sonra bunun doğması aslında bunun da ileride o çocuğuma nakil lazım olursa alternatifler çoğalsın diye bir çocuğumuz daha olsun istedik. İnşallah 2020 yılı herkes için hayırlı olur" diye konuştu.

Kadın Doğum Uzmanı Hanifi Şahin ise, "Yeni yılın ilk bebeği Azra bebek. Umarım vatana ve millete hayırlı bir evlat olur" diye konuştu.

BARTIN

Esnaf Ercan Günay ve Şükran Günay çiftinin saat 00.05'de dünyaya gözlerini açan ilk bebeği 3 kilo 100 gram doğdu. Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde normal doğumla dünyaya gelen bebeği hastanede ziyaret eden Bartın Valisi Sinan Güner, aileyi kutladı. Vali Güner’in eşi Hastane Başhekim yardımcısı Uzm. Dr. Beyhan Güner, minik bebeğe çeyrek altın hediye etti.

Anne Şükran Günay yaptığı açıklamada, “2020 yılının ilk dakikalarında normal doğumla dünyaya geldi bebeğimiz. Çok mutlu olduk. Yeni yılın ilk bebeği oldu. 3 kilo 100 gram olarak doğdu. Şu an çok sağlıklı, adını utku berk verdik. Çok sevinçliyiz.” dedi.

BURSA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 00.02'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi. Kaymakam Şükrü Görücü, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve beraberindeki heyet, yeni yılın ilk bebeği ve ailesini hastanede ziyaret etti. Semih ve Yıldız Olaştagöz çifti, İnegöl Devlet Hastanesi doğumhanesinde normal doğum yöntemiyle dünyaya gelen ikinci çocuklarına Kuzey ismini verdi. 3 kilo dünyaya gelen bebek, dünyaya gelmesinin ardından yoğun bir ziyaretçi akını ile karşılaştı.

Bebeğin Babası Semih Olaştagöz, "Erken dünyaya geldi. Bursa'da, yılın ilk bebeği olmasından dolayı mutluyum. İsmini Kuzey koyduk" dedi.

ADANA

Adana'da çadırda yaşayan tarım işçisi Müjde Balın (22), 4'üncü çocuğunu doğurmak üzere dün Seyhan Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne yatırıldı. Gece doğumhaneye alınan Balın, saat 00.01'de kızı Fatmanur'u dünyaya getirdi. Doğumhane çıkışında genç anne ve kızını karşılayan Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve beraberindekiler, kalacakları odaya kadar eşlik etti. Anne ve kızının odaya yerleştirilmesinin ardından yanlarına giden Saygılı, bebeğe çeyrek altın taktı ve bir ay boyunca ihtiyaç duyacağı malzemeleri hediye etti.

Fatmanur'un millete, aileye ve Adana'ya hayırlı olmasını dileyen Saygılı, "Her yeni doğan yavru, yeni bir dünya demektir. Ailesine, milletini hayırlı bir evlat olsun. İyiliğin amiral gemisi olarak, Kızılay olarak her aileye dokunmanın, her ailenin yüreğine dokunmanın, yüreklerde kandil yakmanın, iyiliği bulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bugün de buradaki bütün yavrularımıza dokunduğumuz gibi 2020'ye girerken bebeğimizi de annesiyle kucağımıza alıp, o huzuru yaşamış olduk" dedi.

4'üncü doğumunu gerçekleştiren anne Müjde Balın'ın gayet sağlıklı bir doğum süreci geçirdiğini anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tuba Akar Yar, bebeğin tam olarak 00.01'de dünyaya geldiğini söyledi.

Fatmanur adının verildiği bebeğin, 3 kilo 300 gram olarak doğduğunu aktaran Yar, kendisinin ailesine ve milletine hayırlı bir evlat olmasını temenni edip, hediyelerinden dolayı Kızılay'a teşekkürlerini sundu. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Saygılı ve beraberindekiler, hastanede yılın son günü doğan bebekleri de ziyaret edip, hediyeler verdi.

2019’UN SON BEBEĞİ İLE 2020’NİN İLK BEBEĞİ AYNI ODADA

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ile birlikte Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne gitti. 2020’nin doğan ilk bebeğine ‘Ahmet Emin’ ismi verilirken Vali Ahmet Hamdi Nayir, Fezayil ve Nurgül Çakır çiftini tebrik etti. Vali Nayir aynı odada bulunan 2019’un son bebeği Yiğit Asaf’ın babası Doğukan ve annesi Necla Aydın’ı da tebrik etti.

ŞANLIURFA

Eyyübiye Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Nurşen Kavon, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde yakınları tarafından Şanlıurfa Doğum Hastanesi’ne getirildi. İkinci çocuğuna hamile olan anne Nurşen Kovan, saatler 00.02'te gösterdiğinde, 4 kilo 100 gram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Çocuğunun sağlıklı olarak dünayaya geldiği için mutlu olduğunu söyleyen anne Kovan, "Benim ikinci çocuğum yeni yılda dünyaya gelmesi beni çok mutlu etti. Çok şükür Rabbime bana iki kız çocuğu verdi. Yeni bebeğimize Azra adını koyacağım. Ben tüm hemşirelere ve doktorlara teşekkür ediyorum" dedi.

DENİZLİ

Denizli Devlet Hastanesi'nde, Hasret Murat Teker çiftinin saat 23.40'ta kız bebeği dünyaya geldi. Belinay Gülümser ismini verdikleri bebek, 2019'un son bebeği oldu. Yeni yılın ilk bebeği ise Songül Ali Osman Soytürk çiftinin bebeği oldu. Saat 00.25'te gerçekleşen doğumla dünyaya gözlerini açan kız bebeğe Cemile İkra ismi verildi. Anne Soytürk, bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir duygu. Sağlıklı bir şekilde bebeğimi kucağıma aldım. Yeni yılma bebeğimle birlikte girdim. Allah herkese nasip etsin" dedi.