2021 model iPhone’larda bağlantı noktası olmayacak

iPhone 7 ile kulaklık girişine veda eden Apple, bağlantı noktalarını azaltmak için yeni çalışmalar yapıyor. Yayınlanan bir rapora göre şirket, 2021 yılında piyasaya süreceği iPhone modellerinde hiçbir bağlantı noktasına yer vermeyecek.

Eğer söz konusu rapor doğru bilgiler içeriyorsa, gelecekteki iPhone modellerinde USB girişinin de olmayacağını söyleyebiliriz. Yani gelecekteki modeller yalnızca kablosuz olarak şarj edilebilecek.

APPLE'IN KABLOSUZ ŞARJI BİRAZ YAVAŞ KALIYOR

Apple, kablosuz şarj teknolojisini ilk olarak iPhone 8 modelinde kullanıcılara sunmuştu. Ayrıca yeni nesil iPhone modelleri, yalnızca 7,5W gücündeki hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu nedenle iPhone 11 modelini kablosuz olarak şarj etmek, kablolu şarjdan iki kat daha uzun sürüyor.

Ayrıca Samsung Galaxy Note 10 modellerinin 10W kablosuz şarjı desteklediğini düşünürsek, Apple’ın bu konuda biraz geriden geldiğini söylememiz gerekiyor.

Eğer Apple, gelecek iPhone modellerinden USB girişini kaldırıp yalnızca kablosuz şarj özelliğini kullanıcılara sunacaksa, bu teknolojisini biraz daha geliştirmesi gerekiyor.