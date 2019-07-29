2025 yılına kadar bütün telefonlar eSIM'e geçecek

Günlük hayatta telefonlarımızda kullandığımız SIM kartları tamamen ortadan kaldırabilecek bir teknoloji olan eSIM, aslında telefonlara gömülü olarak gelecek bir SIM kart teknolojisi. Cihazın içine gömülü olan dijital eSIM'ler, değiştirilemiyor ve çıkartılamıyor.

eSIM sayesinde, birden fazla operatör kullanıyorsanız fazladan SIM kart almanız gerekmiyor. Telefondan, operatörler arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve istediğiniz operatörü kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu dijital teknoloji sayesinde depolama alanınızı da artırabiliyorsunuz.

2025 YILINA KADAR 2 MİLYAR eSIM'Lİ CİHAZ

Yeni yapılan bir pazar araştırmasına göre geçtiğimiz yıl 384 milyona ulaşan eSIM özellikli cihaz sayısı, 2025 yılına kadar 2 milyar seviyesine gelecek. Bu cihazların büyük bir kısmını ise akıllı telefonlar oluşturacak.

2020'DE TÜRKİYE'YE GELECEK

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, geçtiğimiz nisan ayında yaptığı açıklamada, "Aldığımız kurul kararıyla eSIM'ler konusunda operatörlerimiz önümüzdeki yıl şubat ayına doğru düzenlemeyi yapmış olacaklar. eSIM teknolojisi, 2020 itibarıyla Türkiye'de de kullanılabilir hale geliyor olacak.

Kullanıcı telefonuna bir profil yükleyecek. Böylelikle operatör değişikliği yapmak istediğiniz zaman herhangi bir fiziksel SIM kart değişikliği yapmaksızın, elektronik SIM üzerinde, ilgili operatör üzerinden hizmet almaya başlanabilecek.'' ifadelerini kullanmıştı.

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