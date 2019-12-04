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2025 yılında 2,6 milyar 5G kullanıcısı olacak

Dünya genelinde 5G abone sayısının, önümüzdeki altı yıl içinde hızla gelişen 5G altyapısından dolayı 2,6 milyara ulaşması bekleniyor.

İHA | 04.12.2019 - 10:34..
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Bazı ülkelerde yavaş yavaş kullanıma açılan 5G teknolojisi, 4G'den daha hızlı bir şekilde kullanıcı sayısını artıracak. Yapılan birçok araştırma, 2025 yılının sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 65'inin 5G kapsamasında olacağını ortaya koyuyor.

Ayrıca 2025 yılında, dünya genelindeki mobil veri trafiğinin yüzde 45'i, 5G bağlantısı üzerinden gerçekleşecek.

5g

VERİ TRAFİĞİ KATLANARAK ARTACAK

Ericsson Mobilite Raporu’ndan derlenen bilgilere göre, Sanal Gerçeklik (VR - Virtual Reality) akışları gibi çeşitli yeni tüketici davranışlarıyla birlikte, akıllı telefon başına aylık veri trafiğinin 2025 yılının sonunda 7,2 GB’den 24 GB’ye çıkacağı tahmin ediliyor.

BAZI ÜLKELER 5G'YE GEÇTİ

2019 yılında Asya, Avustralya, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika’daki lider iletişim hizmeti sağlayıcılar, 5G şebekelerini kullanıma sundu. 5G hizmetlerini geçtiğimiz nisan ayında sunmaya başlayan Güney Kore’de, büyük bir kullanıcı patlaması yaşandı.

Ülke genelinde, geçtiğimiz eylül ayına kadar 5G’ye geçen kullanıcı sayısı 3 milyona ulaştı.

5G

Ekim ayında 5G hizmeti sunmaya başlayan Çin’de ise ilginin büyük olmasından dolayı, 2019 yılının sonuna kadar 10 milyon olması beklenen kullanıcı sayısı tahmini 13 milyon olarak güncellendi.

Mevcut artış göz önüne alındığında, 5G’ye geçişlerin LTE’den çok daha hızlı olması bekleniyor.

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2025 yılında 2,6 milyar 5G kullanıcısı olacak

2025 yılında 2,6 milyar 5G kullanıcısı olacak

2025 yılında 2,6 milyar 5G kullanıcısı olacak

2025 yılında 2,6 milyar 5G kullanıcısı olacak2025 yılında 2,6 milyar 5G kullanıcısı olacak

2025 yılında 2,6 milyar 5G kullanıcısı olacak

2025 yılında 2,6 milyar 5G kullanıcısı olacak

2025 yılında 2,6 milyar 5G kullanıcısı olacak

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