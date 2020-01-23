2030'da Türkiye'de 1 milyon elektrikli araç olacak

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen ve geçtiğimiz haftalarda Gebze’de düzenlenen etkinlikte tanıtılan yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile şimdiden oldukça merak uyandırdı.

(Yüzde 100 elektrikli olan yerli otomobil hakkında en çok merak edilen 10 sorunun cevabını, sizler için hazırladığımız aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.)

2030'DA 1 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ

Elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş yapan Türkiye'de, elektrikli otomobillere olan ilginin her geçen yıl artması bekleniyor.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı Halil Demirdağ; AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2030'da 1 milyonun üzerinde elektrikli aracın kullanılacağının öngörüldüğünü açıkladı.

Demirdağ, ''Türkiye'de 2030'da 1 milyonun üzerinde elektrikli aracın kullanılabileceği öngörülüyor ki bu çok hızlı oluşabilecek bir kapasite. Bu rakamı dikkate aldığımızda 2030'da 100 bin megavat batarya kapasitesi oluşacağını söyleyebiliriz.

Artık bir sonraki adım, bu araçların bataryalarını sisteme geri elektrik basmak için de kullanabilmek olmalı. Eğer araçlardaki bataryalar için böyle bir imkan oluşturulursa, burada yeni bir kapasite de ortaya çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.





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