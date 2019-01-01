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2032 yılında Mars'a yerleşecek çift ile tanışın

R. Daniel ve Yari Golden-Castaño, 2032 yılında Mars'a gidecek şanslı insanlardan sadece ikisi.

Haber Merkezi | 01.01.2019 - 09:12..
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Yıllardır insanlar Mars'ta yaşamayı hayal ediyorlar. Şimdi, bir grup şanslı birey, 2032'de kızıl gezegeni kolonize etme fırsatına sahip olabilir. Boston'da yaşayan R Daniel ve Yari Golden-Castaño, 2032 yılında Mars'ta kalıcı bir insan yerleşimi kurmayı amaçlayan bir girişim olan Mars One Programının bir parçası olarak seçilen 100 küresel katılımcıdan ikisi.

10 YILLIK MARS EĞİTİMİ

Çift, Mars'a gitmenin çocukluk hayalleri olduğunu belirtiyor. Bu hayal öyle büyük ki, evliliklerini bile Mars'ın Dünya'ya yakın olduğu bir günde gerçekleştirmişler. Daha sonra ise her ikisi de Mars One Programı ile Mars'a taşınmak için başvuruda bulunmuş. Mars One programına 4 bin 200 kişi başvurdu, bu sayı ise daha sonra 24'e düşürüldü. Bu seçkin grup, uzak bir yerde kalmak ve kendi yiyeceklerini yetiştirmeyi öğrenmek, tıbbi eğitim sunmak ve tamir teknolojisini öğrenmek zorunda kalacakları 10 yıllık yoğun bir eğitimden geçecek.

mars

ÖN HAZIRLIK YAPILACAK

Mars'a giderek oraya yerleşmek heyecan verici gibi görünse de, Mars One Programının önce bazı lojistik işleri yapması gerekiyor. İnsanlar Mars'a gönderilmeden önce Mars'a çeşitli ekipmanlar ve teknolojiler gönderilerek yaşama en uygun hale getirilecek. Bütün bunlara ek olarak, 2031 yılında, Mars One projesi, Mars'a 4 kişiyi götürecek 18 aylık bir gezi planlıyor. Bu 4 kişi, Mars'ın çevresine ve iklimine alışmak için küçük kabuk evlerde kalacak.

Bütün bu projeler zamanı gelince gerçekleşecek mi bilinmez ama, insanlar gelecek yıllarda ciddi olarak Mars'ta yaşamanın planlarını yapıyor.  Onlarca sene sonrası için bile bilim insanları şimdiden çalışmalarına başlamış görünüyor.

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