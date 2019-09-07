Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

Türkiye genelinde etkili olan sıcak havalar, eylül ayına girilmesiyle birlikte etkisini yitirmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yarın çok bulutlu ve yağışlı bir havanın etkili olacağını açıkladı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI...

Açıklamaya göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul’da Avrupa Yakası'nın kuzey ve Kırklareli’nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.