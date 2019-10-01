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2050'de yaşlı nüfusu artacak

Dünyada 2050 yılına kadar her 6 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olacağı ve 80 yaş üzeri nüfusun 426 milyona yükseleceği düşünülüyor.

AA | 01.10.2019 - 10:27..
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BM'nin hazırladığı "Dünya Nüfus Beklentileri: 2019 Revizyonu" resmi olarak yayınlandı. Bu raporda ise ilginç bilgiler yer aldı.

BM'nin "Dünya Nüfus Beklentileri: 2019 Revizyonu" başlıklı raporuna göre, 2050'ye kadar her 6 kişiden biri 65 yaş ve üzerinde olacak.

2050'YE KADAR 4 KİŞİDEN BİRİ 65 YAŞ ÜZERİNDE OLACAK

Avrupa ve Kuzey Amerika'da ise 2050'ye kadar 4 kişiden birinin 65 yaş ve üzerinde olması bekleniyor. Diğer yandan 2018 itibarıyla tarihte ilk kez 65 yaş ve üzerideki kişiler, dünyadaki 5 yaş altı çocukların sayısını geçti.

Mevcut durumda 143 milyon olan 80 yaş ve üzerindeki kişi sayısının ise 2050'ye kadar yaklaşık üç katına çıkarak 426 milyona yükseleceği tahmin ediliyor.

2050'de yaşlı nüfusu artacak

YAŞLI SAYISI 680 MİLYON

Dünyada halihazırda toplam nüfus 7,32 milyar civarında. Nüfusun yaklaşık 680 milyonu ise 65 yaş ve üzerindekilerden oluşuyor. Genel nüfusun yüzde 59,6'sı Asya'da, yüzde 16,9'u Afrika'da, yüzde 9,7'si Avrupa'da, yüzde 8,5'i Latin Amerika ve Karayipler'de ve kalan yüzde 5,3'ü de Kuzey Amerika ve Okyanusya'da yaşıyor. Erkek nüfusunun kadınlara oranla daha fazla olduğu dünyada her 100 kadına karşılık 102 erkek yaşıyor.

Dünyada ortalama yaşam süresi ise erkeklerde 70, kadınlarda 74 yıl. Gelişmiş ülkelerin toplam nüfusunun yüzde 16'sı 10-24 yaş, yüzde 65'i 15-64 yaş, yüzde 18'i ise 65 yaş ve üstü insanlardan oluşuyor. Bu oranlar, az gelişmiş ülkelerde 10-24 yaş aralığı için yüzde 28, 15-64 yaş aralığı için yüzde 65, 65 yaş ve üstü için ise yüzde 7 olarak görülüyor.

2050'de yaşlı nüfusu artacak

TÜRKİYE'DE YAŞLI NÜFUS ORANI 8,8

Diğer yandan Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geçen yıl yayımladığı verilere göre, dünyada yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı bakımından 65 yaş ve üzeri nüfusta Monako (yüzde 33,2), Japonya (yüzde 28,4) ve Almanya (yüzde 22,4) başı çekiyor.

Türkiye, dünyada yaşlı nüfus oranının yüzde 10'un altında olduğu ülkeler arasında yer alırken, 82 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 7 milyon (yüzde 8,8) 65 yaş ve üzeri vatandaş bulunuyor.

2050'de yaşlı nüfusu artacak

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