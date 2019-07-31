taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5605
Euro
6.206
Altın
1430.93
Borsa
102686.11
Gram Altın
255.92

Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

Sınıra zırhlı personel taşıyıcı olan kirpi ve askeri birlikler sevk edildi.

İHA | 31.07.2019 - 03:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediliyor.

Kirpi diye tabir edilen zırhlı personel taşıyıcılar ile içinde askeri personel olan otobüslerden oluşan 12 araçlık konvoy, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı.

İlçeye gelen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri personel taşıyan otobüseler Ceylanpınar 1’inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı.

JANDARMA VE TRAFİK EKİPLERİ EŞLİK ETTİ

Personelin Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği ifade öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.
Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den 1.5 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den 1.5 milyar dolarlık silah satışı

34
İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

33
Malatya'da bir genç 7. kattan kendini attı

Malatya'da bir genç 7. kattan kendini attı

3
Sterlinde Brexit kaybı giderek artıyor

Sterlinde Brexit kaybı giderek artıyor

11
Sanatçı Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

Sanatçı Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

1
Doğum yapan köpeğe yardıma koştular

Doğum yapan köpeğe yardıma koştular

10
Muğla'da fuhuş çetesine darbe

Muğla'da fuhuş çetesine darbe

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir