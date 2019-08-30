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2071 rakımlı Goman Dağı'na Zafer yürüyüşü

Şemdinli'de Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümünü kutlama töreninin ardından yürüyüş gerçekleştirildi.

DHA | 30.08.2019 - 21:04..
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Hakkari ​Şemdinli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından geleneksel hale getirilen 'Goman Dağı Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

Şemdinli'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümünü kutlama töreninin ardından, yüzlürce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş için ilçe merkezinde toplanıldı.

2071 rakımlı Goman Dağı'na Zafer yürüyüşü

Yaklaşık 300 kişi, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yaptığı yürüyüşe, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, kurum amirleri, asker, polis ve halk katıldı.

2071 rakımlı Goman Dağı'na Zafer yürüyüşü

HALAY ÇEKİLDİ

Yürüyüşe katılanlar, 2071 rakımlı Goman Dağı'nın zirvesine 2,5 saatlik yürüyüşün ardından ulaştı. Zirvede dev Türk bayrağının açılmasının ardından katımcılara askerler tarafından hazırlanan ikramlar sunuldu. Daha sonra müzik eşliğinde halay çekildi.

2071 rakımlı Goman Dağı'na Zafer yürüyüşü

2071 rakımlı Goman Dağı'na Zafer yürüyüşü

2071 rakımlı Goman Dağı'na Zafer yürüyüşü

2071 rakımlı Goman Dağı'na Zafer yürüyüşü

2071 rakımlı Goman Dağı'na Zafer yürüyüşü

2071 rakımlı Goman Dağı'na Zafer yürüyüşü

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