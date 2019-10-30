21 ilde 100 DEAŞ'lı gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı öncesi, 21 ilde yapılan operasyonlarda, 29 Ekim etkinliklerine olası eylem arayışında oldukları düşünülen toplam 100 DEAŞ'lı yakalanarak gözaltına alındı.

KOORDİNASYON TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdür Mehmet Aktaş başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısı, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.Toplantıya; Teftiş Kurulu Bölge Başkanları, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürleri ve İl Emniyet Müdürleri video konferans yöntemiyle katılım sağladı.

''TERÖRE KARŞI MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK''

Toplantıda terörle mücadelede alınan önleyici tedbirlere değinen Aktaş, FETÖ, DEAŞ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelenin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde olası eylem arayışında olan DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde 26 operasyon gerçekleştirildi ve toplam 100 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden bin 297 hesap tespit edildi, 452 şahıs gözaltına alındı ve 78 kişi tutuklandı." diye konuştu.



