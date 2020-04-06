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21 ilde çiftçiye tohumun yüzde 75'i hibe

Bakan Pakdemirli "Yazlık ekim için 21 ilde çiftçiye tohumun yüzde 75'i hibe edilecek" açıklamasında bulundu.

DHA |
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21 ilde çiftçiye tohumun yüzde 75'i hibe

Koronavirüs salgını dolayısıyla, bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamanın önümüzdeki dönem için büyük önem taşıdığı şu günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Bu doğrultuda gerek Bakanlığımızın tüm birimleri gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak suretiyle tedbirler almaya devam ediyoruz" dedi.

STRATEJİK ÜRÜNLERDE REKOLTE ARTIRILACAK

Bu kapsamda yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş yapmak için Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi programını başlattıklarını ifade eden Pakdemirli "Bu proje ile ülkemiz için, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlamayı, aynı zamanda üreticilerimizi bu dönemde üretime yönlendirmeyi, dolayısıyla da tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılmasıyla tarımsal üretimin artırılmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

TOHUM BEDELİNİN YÜZDE 75'İ HİBE EDİLECEK

Program doğrultusunda mevcut üretim alanlarına ilave yazlık ekiliş yapılabilecek alan ve ürün deseni bilgilerinin toplandığını vurgulayan Bakan Pakdemirli "Uygulama ile bu alanlarda tohum bedelinin % 75'i hibe, % 25'i ise çiftçi katkısı ile karşılanacak" açıklamasını yaptı.

TOHUM DAĞITIMINA BAŞLANDI

Mevsim itibari ile öncelikli olarak ekilişinin yapılması gereken ürünlerin tohumlarının üreticilere dağıtımına başlandığının altını çizen Bakan Pakdemirli "Uygulamayı 21 ilde başlattık. Ekimi yapılacak ürünler ise buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlendi" değerlendirmesinde bulundu.

6 BİN 700 TON SERTİFİKALI TOHUM DAĞITILACAK

Ekimi yapılacak tohumların sertifikalı ve miktarının 6 bin 700 ton olduğunu belirten Pakdemirli, proje kapsamında 364 bin dekar alanda ekiliş yapılacağını ve ilk aşamada ekilişleri yapılan ve hasat edilecek olan ürünün toplam rekoltesinin 80 bin ton olacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, proje sonucunda elde edilecek bitkisel üretim değerinin 220 milyon TL, proje bütçesinin ise yaklaşık 20 milyon TL olduğunu da sözlerine ekledi.

Proje Kapsamındaki İller

ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
AĞRI
AKSARAY
BİNGÖL
ÇANAKKALE
ERZİNCAN
ERZURUM
KARS
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRŞEHİR
KONYA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
SAMSUN
SİVAS
TOKAT
UŞAK
YOZGAT

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