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21 yaşındaki Kaşmen adının anlamını öğrenmek istiyor

Karaman'da yaşayan Kaşmen Akpınar, Türkiye'de bu ismi taşıyan tek kişi olduğunu belirterek, babasının bu ismi neden verdiğini söylemediğini ifade etti.

İHA | 11.07.2019 - 16:45..
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Ermenek ilçesinde yaşayan ve 7 çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olan 21 yaşındaki Kaşmen Akpınar, babasına ölmeden önce böyle bir ismi niçin koyduğunu sorduğunu, fakat babasının neden böyle bir isim verdiğini kendisine söylemediğini söyledi.

Kaşmen Akpınar, sosyal medya başta olmak üzere her yerde araştırdığını ve hiçbir şekilde bu isme, kendisi dışında rastlanmadığını belirtti.

21 yaşındaki Kaşmen adının anlamını öğrenmek istiyor

21 yaşındaki Kaşmen adının anlamını öğrenmek istiyor VİDEO


"YANLIŞ TELAFFUZ EDENLERE KIZIYORUM"

Kaşmen Akpınar, isminde bir başkasının bulamadığı gibi isminin anlamını da bulamadığını anlatarak, “İsmimin anlamını çok merak ediyorum. İlk defa öğrenenler telaffuz zorluğu çekiyor. İsmimi Kaşmer veya Kaşmir gibi yanlış telaffuz edenlere kızıyorum.” dedi.

21 yaşındaki Kaşmen adının anlamını öğrenmek istiyor

21 yaşındaki Kaşmen adının anlamını öğrenmek istiyor

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