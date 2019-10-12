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21 yıllık sahte öğretmen 15 yıl hapisle yargılanıyor

Zonguldak'ta müdür olarak atandığı ortaokulda, hizmetli ile yaşadığı tartışma nedeniyle okula gelen müfettişin incelemesi sonucu sahte öğretmen olduğu çıkan şahıs yargı önünde.

İHA | 12.10.2019 - 03:45..
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2017 yılında Kozlu ilçesi Kılıç Ortaokulunda müdür olarak görev yapan İsmail Y. ile hizmetli kadrosundaki personel arasında çıkan tartışmanın ardından okula gelen İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri inceleme yaptı. İsmail Y. hakkında müfettişlerin yaptığı denetim sonucu diplomasının sahte olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İsmail Y. hakkında ’resmi belgede sahtecilik’ ve ’nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuksuz sanık İsmail Y., avukatı ile Milli Eğitim Bakanlığı avukatı katıldı.

575 BİN LİRA, FAİZİYLE İSTENİYOR

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen yazıda 21 yıllık süreçte ödenen 575 bin 773 lira 81 kuruşun da yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesi istendi. Sanık hakkında ayrıca açılan tazminat davalarının da sona ermesinin beklenmesine karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi. 1998 yılında BEÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduğunu iddia eden sanığın diplomasıyla ilgili kütük defterinde de herhangi bir kaydın olmadığına yer verildi.

21 yıllık sahte öğretmen 15 yıl hapisle yargılanıyor

21 yıllık sahte öğretmen 15 yıl hapisle yargılanıyor

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