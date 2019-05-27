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Adana'da kaçak sigara operasyonu

Yapılan operasyon kapsamında 5 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İHA | 27.05.2019 - 09:03..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı yerde kaçak sigara satıldığı ihbarını aldı.

İKİ ZANLI GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine harekete geçen polis, merkez Seyhan ilçesindeki adreslere baskın düzenledi. Baskında, iki adreste 5 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis, A.Y. ve M.H. isimli iki zanlıyı da gözaltına aldı.

Adana'da kaçak sigara operasyonu

SERBEST KALDILAR

Zanlılar, sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da kaçak sigara operasyonu

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