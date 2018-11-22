Milyonlarca kadın için yeni tedavi yöntemi geliştirildi

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, özellikle genç kadınlarda görülen iyi huylu fakat çoğunlukla ağrılı kronik bir hastalık olarak bilinen 'endometriozis'in tedavisine bir adım daha yaklaşıldığını açıkladı. Görgen, milyonlarca kadını tedaviye bir adım daha yaklaştıran yöntemin ‘hastalardan alınan kök hücrelerin laboratuvar ortamında yeniden programlanarak, sağlıklı rahim dokusu elde edilmesi’ olduğunu söyledi.

SAĞLIKLI RAHİM DOKUSU HÜCRESİ OLUŞUYOR

Genç kadınlarda görülen iyi huylu fakat çoğunlukla ağrılı kronik bir hastalık olarak bilinen endometriozis ve yeni tedavi yöntemi ile ilgili bilgi veren Görgen, yeniden programlanma yoluyla kök hücrelerin cilt ve kan hücrelerinden sağlıklı rahim dokusu hücrelerini oluşturduklarını dile getirdi. Görgen, "Endometriozisin en genel şekliyle, rahim iç yüzeyindeki dokunun farklı yerlerde bulunması anlamına gelir. Bu dokular, adet dönemi esnasında parçalanır ve ağrıya neden olan iç kanama odaklarına dönüşür” dedi.

İÇ KANAMALAR MEYDANA GELEBİLİR

Yeniden programlanmış hücrelerin, hormonlara parçalanma şeklinde yanıt vermediklerine dikkat çeken Görgen, bu yeni gelişmenin endometriozisten muzdarip milyonlarca kadın için tedaviye bir adım daha yaklaşılması anlamına geldiğini belirtti. Endometriozisde rahim içinde olan dokunun, vücudun herhangi bir bölümünde bulunabileceğini anlatan “Örneğin; karın içi, tüpler hatta bazen gözlerde olabilir. Adet periyotu esnasında bu hücreler parçalanır ve sancılı adet ve kısırlık gibi belirtilere neden olan iç kanamalar meydana gelir’’ şeklinde konuştu.

ENDOMETRİOZİSİN TEDAVİSİNE AÇILAN KAPI

Op. Dr. Betül Görgen, "Bilim adamları, yaklaşık iki haftalık bir periyotta hormonal tedaviler kullanarak kök hücreleri yeniden programlamış ve sağlıklı endometrial hücrelere dönüştürmüşlerdir. Çalışma, Kök Hücre Haberleri adlı dergide yayınlanmıştır. Hücreler, "hastaların kendilerinden alındığından, reddetme gibi bir risk de olmamaktadır’’ diyerek daha önce kök hücreler kullanılarak, kalp, karaciğer ve pankreas dokularının oluşturulduğunu ancak rahim dokusunun oluşturulmasının ilk olduğunu ifade etti.

AĞRI KESİCİ KULLANIMINI AZALTIYOR

Bu çalışmanın, kadın sağlığı konusundaki faydalarının yanında aşırı ağrı kesici kullanımını ve ağrı sebebiyle iş gücü kaybını azaltmaya yardımcı olacağı bilgisini de veren Görgen "Bundan sonraki adım, kök hücreleri laboratuvar dışında yeniden programlamaktır" diyerek konuşmasını noktaladı.