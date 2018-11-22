taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3334
Euro
6.0909
Altın
1227.18
Borsa
92040.73
Gram Altın
210.369

Milyonlarca kadın için yeni tedavi yöntemi geliştirildi

Endometriozisin tedavisine bir adım daha yaklaşıldı. Uzmanlar, bu yöntemin, kök hücrelerin laboratuvar ortamında yeniden programlanarak, sağlıklı rahim dokusu elde edilmesiyle olduğunu söyledi.

İHA | 22.11.2018 - 10:11..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Milyonlarca kadın için yeni tedavi yöntemi geliştirildi

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, özellikle genç kadınlarda görülen iyi huylu fakat çoğunlukla ağrılı kronik bir hastalık olarak bilinen 'endometriozis'in tedavisine bir adım daha yaklaşıldığını açıkladı. Görgen, milyonlarca kadını tedaviye bir adım daha yaklaştıran yöntemin ‘hastalardan alınan kök hücrelerin laboratuvar ortamında yeniden programlanarak, sağlıklı rahim dokusu elde edilmesi’ olduğunu söyledi.

Milyonlarca kadın için yeni tedavi yöntemi geliştirildi

SAĞLIKLI RAHİM DOKUSU HÜCRESİ OLUŞUYOR

Genç kadınlarda görülen iyi huylu fakat çoğunlukla ağrılı kronik bir hastalık olarak bilinen endometriozis ve yeni tedavi yöntemi ile ilgili bilgi veren Görgen, yeniden programlanma yoluyla kök hücrelerin cilt ve kan hücrelerinden sağlıklı rahim dokusu hücrelerini oluşturduklarını dile getirdi. Görgen, "Endometriozisin en genel şekliyle, rahim iç yüzeyindeki dokunun farklı yerlerde bulunması anlamına gelir. Bu dokular, adet dönemi esnasında parçalanır ve ağrıya neden olan iç kanama odaklarına dönüşür” dedi.

İÇ KANAMALAR MEYDANA GELEBİLİR

Yeniden programlanmış hücrelerin, hormonlara parçalanma şeklinde yanıt vermediklerine dikkat çeken Görgen, bu yeni gelişmenin endometriozisten muzdarip milyonlarca kadın için tedaviye bir adım daha yaklaşılması anlamına geldiğini belirtti. Endometriozisde rahim içinde olan dokunun, vücudun herhangi bir bölümünde bulunabileceğini anlatan “Örneğin; karın içi, tüpler hatta bazen gözlerde olabilir. Adet periyotu esnasında bu hücreler parçalanır ve sancılı adet ve kısırlık gibi belirtilere neden olan iç kanamalar meydana gelir’’ şeklinde konuştu.

Milyonlarca kadın için yeni tedavi yöntemi geliştirildi

ENDOMETRİOZİSİN TEDAVİSİNE AÇILAN KAPI

Op. Dr. Betül Görgen, "Bilim adamları, yaklaşık iki haftalık bir periyotta hormonal tedaviler kullanarak kök hücreleri yeniden programlamış ve sağlıklı endometrial hücrelere dönüştürmüşlerdir. Çalışma, Kök Hücre Haberleri adlı dergide yayınlanmıştır. Hücreler, "hastaların kendilerinden alındığından, reddetme gibi bir risk de olmamaktadır’’ diyerek daha önce kök hücreler kullanılarak, kalp, karaciğer ve pankreas dokularının oluşturulduğunu ancak rahim dokusunun oluşturulmasının ilk olduğunu ifade etti.

AĞRI KESİCİ KULLANIMINI AZALTIYOR

Bu çalışmanın, kadın sağlığı konusundaki faydalarının yanında aşırı ağrı kesici kullanımını ve ağrı sebebiyle iş gücü kaybını azaltmaya yardımcı olacağı bilgisini de veren Görgen "Bundan sonraki adım, kök hücreleri laboratuvar dışında yeniden programlamaktır" diyerek konuşmasını noktaladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Osmaniye'de iş güvenliği

Osmaniye'de iş güvenliği

126
İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

94
Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

51
Almanya'da 'Seküler İslam Girişimi' kuruldu

Almanya'da 'Seküler İslam Girişimi' kuruldu

98
Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması

Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması

26
Kaçak maden ocağının sahibi tutuklandı

Kaçak maden ocağının sahibi tutuklandı

43
TBMM'de gergin anlar

TBMM'de gergin anlar

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir