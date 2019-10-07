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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Esenler'de direksiyon başında kalp krizi geçiren bir sürücü, korkuluklara çarparak kaza yaptı.

DHA | 07.10.2019 - 02:30..
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Esenler Birlik Mahallesi'nde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen bir kişi, korkuluk demirlerine çarparak kaza yaptı. Sokak üzerinde seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen 34 ND 2626 plakalı otomobilin sürücüsü, iddialara göre direksiyon başında seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

KORKULUK DEMİRLERİ DURDURDU

Direksiyon başında yığılan sürücünün kullandığı otomobil, sokağın bitiminde korkuluk demirlerine çarparak durabildi. Korkuluk demirleri sayesinde O-3 Otoyolu'na uçmaktan kurtulan otomobili gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, itfaiye yardımıyla kalp krizi geçiren sürücüyü otomobilden çıkardı. Ambulansa alınan sürücü, hastaneye sevk edildi.  Kalp krizi geçiren sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

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