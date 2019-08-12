Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde Taş Medrese'de bayramlaşma töreni düzenlendi.

"50 MİLYON DOLARDA BİR HİBE KREDİ VAR"

Bayramlaşma töreninin ardından Cumhurbaşkanı Özel Irak Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, geçtiğimiz hafta Irak'a yaptığı ziyarete ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eroğlu, “Irak’ın kalkınmasında özellikle barajlar, göletler, sulama tesisleri ve alt yapı tesisleri tamamen bitmiş durumda. Ayrıca kuzeyden güneye bir raylı sistem döşenmesi gerekiyor. Otoban inşaatları var. Bunlarla alakalı ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt’teki toplantıda Irak’a 5 milyar dolarlık bir kredi vermeyi taahhüt etti. Ayrıca 50 milyon dolarda bir hibe kredi var. Biz bunlarla ilgili ne yapılabilir diye 16 kişilik bir üst yönetimle birlikte Bağdat’ı ziyaret ettik. Sayın Irak Devlet Başkanı ve Başbakan ve Irak Su Kaynakları Bakanı tarafında kabul edildik” şeklinde konuştu.

Türkiye, Irak'a 5 milyar dolar kredi verecek VİDEO



"IRAK, TÜRKİYE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME KONUSUNDA ISRARLI"

Türkiye’yle işbirliğinin gelişmesiyle ilgili neler yapılabileceği konusunda bir eylem planı sunduklarını ifade eden Eroğlu, “Onlar için öncelikli olan bazı projeleri ihtiva eden önemli bir proje de sunduk. Çok mutlu oldular. Hatta Irak Devlet Başkanı bilhassa Türkiye ile işbirliğinin gelişmesinin stratejik bir hedefler olduğunu belitti. Başbakan da aynı şeyi söyledi. Yani Türkiye ile yakınlaşmak işbirliğini geliştirmek konusunda ısrarlı. Ayrıca biz Irak Su Kaynakları Bakanı ve diğer ekibiyle birlikte ortak çalışma grubu oluşturduk. Türkiye Irak arasındaki dostluğu nasıl geliştiririz, işbirliğini nasıl arttırırız diye bir çalışma programı başlattık. İnşallah yakında onlar Eylül ayının başında Irak heyetleri Türkiye’ye gelecek ve değişik sahalarda incelemelerde bulunacak” dedi.

"IRAK'A YUMURTA İHRACATI TEKRAR AÇILIR DİYE UMUT EDİYORUZ"

Irak’ın Türkiye’den yumurta ihracatını durdurmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Eroğlu şöyle devam etti: “Bu arada ben yumurtayla alakalı Afyon için çok önemli. Irak’a Afyon dedim yumurta merkezi. Siz Irak’a ihracatı durdurdunuz, dolayısıyla biz Irak’a ihracatı Afyon’dan yapılmasını arzu ediyoruz diye söyledik. Meclisi de bir karar almışlar ama milletvekilleri de vardı onlara da rica ettim. Hakikaten Irak’ta da bir miktar yüzde 50 yumurta fiyatları artmış. Irak’taki yerli üretim Irak ihtiyacını karşılayacak kapasitede değil. Yani inşallah bayramdan sonra bunu aşacaklarına inanıyorum. Ayrıca kendilerinin şöyle bir teklifi bulundu. Dedi ki, acaba sizdeki Afyonlu sanayiciler, iş adamları burada Iraklılarla ortak üretim yapabilirler mi diye böyle bir teklifleri de oldu. Bu konuda biz de her türlü desteği verelim. Teşvikleri verelim diye söyledi. Ben de bu maksatla tarım bakanı orada yumurtayla ilgili Afyon’a davet ettim. İnşallah Yumurta Birliği’nin resmi bir davetiyle bakanı davet ediyor. İnşallah bakan gelince tesisleri gezdireceğiz. Yumurta ihracatı tekrar açılır diye ümit ediyoruz.”