Fransa'da göstericiler ile polisler arasındaki çatışma şiddetlenerek devam ediyor. Göstericiler Paris'in ünlü Champ Elysees meydanını savaş alanına çevirirken, polislere turistik meydanın parke taşlarıyla saldırıyor.

Eylemciler hedeflerini vergi politikası olarak belirledi ancak hükümet bu uygulamadan vazgeçtiyse de Sarı Yelekliler geri adım atmıyor. Göstericilerin hedefinde "Devrim" var.

21'İNCİ YÜZYILIN FRANSIZ İHTİLALİ

"Devrim" talebi her ne kadar sözlü olarak ortaya sunulmasa da eylemcilerin sloganlarında bu mesaj gizli. Öyle ki göstericiler Macron'u ve hükümeti açıkça istifaya davet ediyor. Bu açıklık da "21'inci yüzyılın Fransız İhtilali" söylemlerini de beraberinde getiriyor.

Özellikle bugün çekilen bu kare ”Halka yol gösteren özgürlük” isimli tabloyu akıllara getirdi. Fransız İhtilali'nden yıllar sonra ortaya çıkan bu tablo şimdiki Paris'in adeta bir özeti...

"HALKA YOL GÖSTEREN ÖZGÜRLÜK"

Fransız İhtilalini çağrıştıran, izleyiciye Fransız ihtilalinden bir sahne gibi gelen bu eser aslında bildiğimiz 1789 tarihli Fransız ihtilalinin epey sonrasında, Bu olaydan tam 41 yıl sonra . 1830 yılındaki Temmuz Devrimi’ni (İkinci Fransız Devrimi olarak da adlandırılır) konu almaktadır. 1830 tarihinde ayaklanan Paris halkı Fransız Kralı X. Charles’ı devirip yerine kuzeni Louis-Philippe’in çıkmasını sağlamıştı.

Bugün çekilen bu kare de tıpkı o günkü gibi niyeti açıkça gözler önüne seriyor. Eylemcileri motive eden bu semboller karşısında Macron'un nasıl bir adım atacağı ise bilinmiyor.