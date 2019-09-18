21.Yüzyıl İktisatçısı Gibi Düşünmenin Yedi Yolu: Simit Ekonomisi

Günümüzde zenginin çok çok zengin, fakirin ise çok fakir olması sizce kimin suçu? Her geçen gün bu iki sınıf arasındaki fark, uçurum gibi derinleşiyor. Peki, bunun sebebi nedir sizce? Tek kabahati İktisatçılarda bulmak doğru olmaz elbette; ancak dünyada süregelen ekonomi anlayışının çok da sağlıklı olmadığı gün gibi ortada. Yenilikçi ekonomi anlayışını benimseyen Raworth, ekonomiye, çarpıcı ve farklı bir boyut kazandırıyor. Okuyucuya adeta ders veriyor.

SİMİT EKONOMİSİ

“Eğer yeni bir ekonomi öyküsü yazmak istiyorsak, eskileri geçmiş yüzyılın ders kitaplarına gömecek yeni resimler çizmek zorundayız.”

“Simit Ekonomisi”, bir bütün olan ekonomiyi iki bölümde inceliyor. Birinci bölümde, toplumun taban kısmı yer alıyor. Yani gelir düzeyinin en az olduğu; ancak refah bir şekilde yaşayabileceği toplumu kapsıyor. İkinci bölümü ise tavan kısmı olarak nitelendiriyor. Bu kısımda sınırsızlık yok elbette; ancak sınırları birinci bölümdekinden çok daha geniş bir alanı kapsıyor. Raworth, aslında bu iki kesim arasındaki mesafeyi kısaltıp, refah düzeyini yükseltmenin 7 yolunu bizimle paylaşıyor. Böylelikle klasik iktisat anlayışına savaş açmış oluyor. Dünyaca ünlü Ekonomist Raworth’ın, Uluslararası arenada takdir almış fikri “Simit Ekonomisi” günümüz Türkçesine, Akın Emre Pirgir tarafından kazandırılıyor. Kitabın verdiği vaatler, açık bir dille yazılması ve kullanılan görseller ilgi çekici nitelikte.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:



“21. yüzyılın ekonomik düşüncesinin kalbine büyümeden ziyade gelişmeyi, adaleti ve hakkaniyeti yerleştirerek, bize ev sahipliği yapan dünyayı idare etme sanatına sürdürülebilir hedeflerle yön verebileceğimiz yepyeni bir resim çiziyor!”





Simit Ekonomisi

Kate Raworth

Tellekt Yay.

S.: 376

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Sonay Karaman

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