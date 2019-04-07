22 Fetullahçı terörist aranıyor

Türkiye 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü mensubu kişilerin darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştı.

İhanet girişimi halkın sokağa çıkması ve TSK içindeki çoğunluğun destek vermemesi üzerine akamete uğradı. Bu cunta girişiminin bilançosu ise çok ağır olmuştu.

EĞİTİM VE İŞ DÜNYASINDAN 22 FİRARİ ARANIYOR

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı olan birçok şüpheli yurt dışında bulunuyor.

Haklarında yakalama kararı olan Fetullah Gülen, Emre Uslu, Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür, Arif Erdem, Akın İpek'in yanı sıra örgütün medya, yargı, TSK, polis, eğitim ve iş dünyasındaki uzantıları da yer alıyor.

ARANAN FİRARİLER ŞU ŞEKİLDE: