22 yıl önce defnettikleri bebek başkasının çıktı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşayan İbrahim (64) ile eşi Hanım Kazankıran (56) çifti, 1991 yılında çalışmak için Almanya’ya gitti.

Kazankıran çiftinin 25 Ağustos 1992 tarihinde "Alişir" adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Aradan geçen zaman sonrası 5 aylık olan Alişir, yatağından düştü. Çift, düşme neticesinde çocuklarını kontrol için Luckes Kranheus Hastanesi'ne götürdü.

HASTANEDEN AYRILDI, GERİ DÖNÜNCE BEBEĞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Alişir bebek, doktor gözetimine alındı. Burada 3 gün bebeğinin yanında kalan anne Hanım Kazankıran, diğer çocuklarını kontrol için hastaneden ayrıldı. Ertesi gün hastaneye gelen anne, bebeğinin beyin kanaması sonucu ameliyata alındığını öğrendi. Bir hafta boyunca bebeğinin kendisine gösterilmediğini iddia eden anne, 2 hafta sonra oğlunu gördüğünü ancak ameliyat sonrası oluşan şiş yüzünden bir gariplik olduğunu hissetti.

CENAZESİ 24 GÜN TESLİM EDİLDİ

Bir süre sonra çocuklarının öldüğü bilgisini alan gurbetçi aileye, bebeklerinin cenazesi 24 gün sonra teslim edildi. Grevenborich şehrinde kılınan cenaze namazının ardından bebeklerini defneden gurbetçi aile, normal hayatına döndü. Her fırsatta çocuklarının kabrini ziyaret eden anne Hanım Kazankıran, yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı.

"ÇOCUĞUMU İSTİYORUM"

Bebeğinin evde düşünce korkup hastaneye götürdüğünü belirten Kazankıran, "Bebeğimi bana göstermediler. Defin sonrası bebeğimin mezarının süslendiğini gördüm. Uzun zaman bu durum devam etti. Bu durumdan şüphelendim. Benim çocuğum olmadığını düşündüm. Ardından yasal işlem başlattık. Bu durum beni ruhsal yönde olumsuz etkiledi. Ben bir anneyim, çocuğumu istiyorum. Yapılan DNA testi sonrası mezarda bulunan çocuk, bizim çocuğumuz çıkmadı. Bana yardım etsinler, ben bir anneyim. Ölüyse, diriyse, nerede yaşıyorsa, bana yardım etsinler. Annenin gözyaşının rengi yoktur." dedi.

DNA'SI 4 KEZ UYMADI

Emin olmak için eşi ve kendisinin 4 kez DNA testine girdiğini ancak bebeğin kendilerinden olmadığını söyleyen baba İbrahim Kazankıran ise 6 yıldır hukuk mücadelesi verdiklerini söyledi. Yetkililerden yardım isteyen baba Kazankıran, “Eşimin de anlattığı gibi Almanya’da bizim çocuğumuzu çaldılar. Çocuğumuzu arıyoruz. Çocuğun mezarını açtırdık ama çocuğun DNA’sı bize uymuyor. Bu nedenle aile yapımız bozuldu. Çocuklarım ve ailemin psikolojisi bozuldu. Devletimizden çocuğumuzu bulmasını istiyoruz.” diye konuştu.