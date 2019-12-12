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22 yıl önce kaybolan tabloyu temizlikçiler buldu

İtalya'da bir sanat galerisinden 22 yıl önce çalınan bir tablonun, galerinin dış duvarındaki kapaklı bir bölmede saklı olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 08:48..
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İtalya'nın kuzeyinde yer alan Piacenza kentinde yer alan Galleria d'arte moderna Ricci Oddi Sanat Galerisi'nde meydana gelen olay, müze çalışanları ve sanatseverleri şaşırttı.

TEMİZLİK SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Müzeden 22 yıl 9 ay önce çalınan, Avusturyalı ressam Gustav Klimt'e ait 'Bir Leydi'nin Portresi (Portrait of a Lady)' isimli tablonun bu süre boyunca sanat galerisinde olduğu ortaya çıktı. Galeride görevli bir temizlikçinin, galerinin çevresinde temizlik yaptığı sırada, dış duvardaki kapaklı bölümü açtığı ve burada siyah bir beze sarılı halde tabloyu bulduğu belirtildi.

22 yıl önce kaybolan tabloyu temizlikçiler buldu

PUL VE MUMLAR GERÇEK

BBC News'te yer alan habere göre, temizlik görevlisinin çöpe atmayı düşündüğü tabloyu, galeriden bir uzmanın fark ettiğini ve yapılan incelemede tablonun 22 yıl önce müzeden çalınan Gustav Klimt'in 'Bir Leydi'nin Portresi' adlı eseri olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili polisin başlattığı incelemelerin devam ettiği belirtilirken, müze direktörü Massimo Ferrari tablo üzerindeki pul ve mumların 'gerçek olduğunu' söyledi.

22 yıl önce kaybolan tabloyu temizlikçiler buldu

TABLOYA YÖNELİK SORUŞTURMALAR YILLARDIR SÜRÜYORDU

22 Şubat 1997'de müzenin düzenlediği bir etkinlik öncesi renovasyon çalışmaları sırasında çalınan tabloya ilişkin çeşitli soruşturmalar açılmıştı. Tablonun çalınmasının ardından galeri çalışanları sorguya alınmış, fakat somut bir bulgu elde edilememesinin ardından soruşturma kapanmıştı. 2016 yılında bulunan yeni bir DNA örneğiyle soruşturma yeniden açılmış fakat bu incelemeler sonucu da gelişme kaydedilememişti.

22 yıl önce kaybolan tabloyu temizlikçiler buldu

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