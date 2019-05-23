Alzheimer nedir

Alzheimer hastalığı çoğunlukla psikiyatrik hastalıklarla karıştırılabilen, kişinin gittikçe ilerleyen bir şekilde bilişsel yeteneklerinin yıkımına neden olan bir beyin hastalığıdır.

KENDİSİNİ TANIYAMAZ

Kişi yavaş yavaş çevre ile iletişim kurma, karar verme yeteneğini kaybeder. Günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremez.

Anormal davranışlarda bulunur. Kişiliği değişmeye başlar, kaygı artar en sonunda kendisini dahi tanıyamaz duruma gelir.

40 VE 50 YAŞINDA OLANLAR DA TEHLİKE ALTINDA

Alzheimer, sıklıkla yaş ve üstü insanlarda görülür. Hastalık, ortalama her kişiden birinden görülmektedir. 80-85 yaşın üzerindeki, her iki kişiden birinde alzheimer görülmektedir. Hastalık kırk ve ellili yaşlarda da ortaya çıkmaktadır.

SAYILARI 20 MİLYON

Dünyada 20 milyondan fazla alzheimer hastası olduğu biliniyor. Bu hastaların yaklaşık 300 bini Türkiye'dedir.







