çok satanlar

Çok satanlarda geçen hafta listenin ilk üç ismi, bu hafta da aynı: "Son", "Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu" ve bir bilim kurgu klasiği olan "Fahrenheit 451"...

SON

Ayşe Kulin’in heyecan verici kaleminin, sürükleyici anlatımının doruk noktalarından biri SON! Kulin’in daha önceki romanlarından tanıdığımız kahramanların sona eren hikâyeleri...

Son

Ayşe Kulin

Everest Yay.

S.: 304

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GÖÇÜP GİDENLER KOLEKSİYONCUSU

Şermin Yaşar, Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu’nda o çok özlediğimiz “insan”a bütün görkemiyle geri döndürüyor bizi. Hazırlayın yüzünüzü. Gülüşünüzün yanına biraz da keder koyun, okurken biraz ondan alacaksınız, biraz bundan. Kıtlama çay içer gibi...

Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu

Şermin Yaşar

Doğan Kitap

S.: 168

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FAHRENHEIT 451

İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi?



Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday...

Fahrenheit 451

Ray Bradbury

Çev.: Dost Körpe

İthaki Yay.

S.: 208

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KÜRK MANTOLU KADIN

Hep başkalarının istediği gibi yaşayan Raif Efendi, memnuniyetsiz hayatının tek bir anıyla değiştiğine şahit olacaktır: Maria Puder isminde bir kadına âşık olduğunda... Babasının isteğiyle Berlin’e giden ve oradaki bir sanat galerisinde hayran kaldığı bir tabloyla karşılaşan Raif Efendi, tabloda resmedilen kadın portresinin Andrea Del Sarto tarafından resmedilmiş "Madonna delle Arpie" adlı tablodaki Meryem Ana (Madonna) tasvirine benzediğini düşünür. Raif Efendi, daha sonra takıntı derecesinde hayran olduğu tablodaki yüzün sahibiyle karşılaşacaktır.

Kürk Mantolu Kadın

Sabahattin Ali

Yapı Kredi Yay.

S.: 164

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ÜÇ KIZ KARDEŞ

... Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…

Üç Kız Kardeş

İclal Aydın

Artemis Yay.

S.: 372

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HAYALLERİN ALLAH'A EMANET

Sabret! Çünkü zor günlerin sabrı, güzel günlerin anahtarıdır. İnanmaktan vazgeçme, düzeleceksin. Nasıl yandıysa için öyle söndüreceksin. Nasıl düştüysen, öyle kalkmayı öğreneceksin. Nasıl sevdiysen bir insanı, sen de öyle sevileceksin. Boş yere karamsar olma, daha çok mutlu günler göreceksin.

Hayallerin Allah'a Emanet

Nebi Yıldız

Olimpos Yay.

S.: 176

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KALEDE 1 BAŞINA

“Yerdeydim ve avuçlarım kızgın kömür parçalarını tutmuşum gibi yanıyordu. Sağ yanıma gelen şutu hâlâ nasıl olduğunu anlayamadığım bir refleksle kurtarmıştım. O an Lefter’in sözü duyuldu: ‘Tamam, bulduk! Kaleye Sunay geçecek.’” Lefter’in şutunu kurtardığında henüz 10 yaşındadır Sunay Akın. Kaleci kazağını çıkarıp kalemi eline aldıktan sonra bu kez kaleci öyküleri biriktirmeye koyulur. Kimler kimler girer bu öykülere...



Kalede 1 Başına

Sunay Akın

İş Bankası Kültür Yayınları

S.: 192

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HAYVAN ÇİFTLİĞİ

Asıl adı Eric Arthur Blair olan İngiliz yazar George Orwell’ın siyasi hiciv tarzındaki kısa öyküsü Hayvan Çiftliği 1945 yılında yayımlanmıştır. Eser, alegorik açıdan zengin bir eserdir ve Sovyetler Birliği, Nazi Almanyası gibi totaliter rejimleri mizahî bir dille eleştirmektedir. Hayvan Çiftliği, özet olarak Stalinizmi yerden yere vururken Sovyetler’in kuruluşundan bu yana gerçekleşen olayları hicveder...

Hayvan Çİftliği

George Orwell

Çev.: Celal Üster

Can Yay.

S.: 160 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

SİMYACI

Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının öyküsü. Ama aynı zamanda bir "nasihatnâme"; "Yazgına nasıl egemen olacaksın? Mutluluğunu nasıl kuracaksın?" gibi sorulara yanıt arayan bir yaşam ve ahlak kılavuzu...

Simyacı

Paulo Coelho

Çev.: Özdemir İnce

Can Yay.

S.: 166

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KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI Kitap, soluk soluğa okunacak bir polisiye. Bunun yanında yazar, "Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?" sorusunun ardına düşen bir roman... Kırlangıç Çığlığı Ahmet Ümit Everest Yay. S.: 400 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

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