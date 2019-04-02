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F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

ABD’nin en önemli ekonomi dergilerinden Bloomberg'in gündeme getirdiği, Türkiye'nin F-35'lerdeki rolü konusu halen tartışılıyor. Projenin en kilit parçaları Türkiye'den ihraç ediliyor.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 08:28..
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F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

ABD, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine F-35'ler konusundaki tehditkar tavrını sürdürüyor. Reuters'ın ABD'li güvenlik kaynaklarına dayandırdığı son dakika haberinde, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının askıya alınacağı duyuruldu.

PARÇALARINI TÜRKİYE ÜRETİYOR

Türkiye'nin önde gelen uçak, uzay ve savaş sanayii firmaları, ABD'nin gururlu F-35'lerine parça üretiyor. Bu parçalar her ne kadar dışardan temin edilebilecek gibi olsa da Türkiye, bu pazarda tek ve lider konumunda.

12 MİLYAR DOLARLIK ÖDEME

İniş takımları, iç panel, kokpit ve kanat parçalarını Türkiye'den ithal eden ABD, bu parçalar için Türkiye'ye 12 milyar dolar para ödüyor.

Türkiye'nin tek tedarikçi konumunda olduğu projede, parçaların muadili dahi bulunamazken Türkiye'nin olası bir yaptırıma karşı F-35'ler ile cevap vermesi, milyar dolarlık projenin çöp olması anlamına geliyor.

Uçağın Türkiye'ye satışının durması durumunda, tedarik zincirinin zarar göreceği ve uçak üretiminin kesintiye uğrayacağı vurgusu yapıldı.

F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

BLOOMBERG: PARÇALARIN DÜNYADAKİ TEK KAYNAĞI TÜRKİYE

ABD merkezli Bloomberg Businessweek, Türkiye’nin F-35 projesindeki kritik rolünü tüm dünyaya hatırlatan bir haber yayınlamıştı.

''Türkiye havacılık mamullerinin üretiminde küresel bir lider'' değerlendirmesinde bulunan Bloomberg, yayınladığı “Lockheed’in F-35’lerinin Türkiye problemi var” başlıklı makalede "F-35'in 12 milyar dolar değerindeki parçalarını 10 Türk şirketi imal ettiği, kokpit, ekranı teçhizatı gibi bazı parçaların ise dünyadaki tek kaynağının Türkiye" olduğunu belirten ifadelere yer vermişti.

F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

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