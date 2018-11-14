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Kaliforniya'daki yangında can kaybı artıyor

Kaliforniya'da çıkan yangında ölü sayısı 50'ye yükseldi, 9 bin 200 yapı kullanılamaz hale geldi.

AA | 14.11.2018 - 09:36..
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Yetkililer, eyalet tarihindeki en ölümcül yangında 50 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 9 bin 200 yapının kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Kaliforniya'daki yangında can kaybı artıyor

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Yangının söndürülmesi için 5 bin 600 itfaiyeci görev yapıyor. Yangında alevlerin bir kısmı kontrol altına alınabilirken, bir kısmı ise halen devam ediyor. Nasa yangının uzaydan çekilen görüntülerini de yayınlarken dumanların halen tüttüğü fotoğraf karelerinde görülüyor.

Kaliforniya'daki yangında can kaybı artıyor

ÜNLÜLERİN EVLERİ DE YANDI

Eyaletin güneyinde kullanılamaz hale gelen yapılar arasında, İskoç aktör Gerard Butler, şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve Rainn Wilson gibi isimlerin evleri de bulunuyor.

Kaliforniya'daki yangında can kaybı artıyor

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