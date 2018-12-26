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23 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 10:22..
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ARALARINDA PİLOT DA VAR

Şüpheliler arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızlarında görevli hava pilot yüzbaşı A.O.A'nın da bulunduğu öğrenildi.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, Türk Yıldızları pilotu yüzbaşı A.O.A'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Polis tarafından başlatılan operasyon sürüyor.

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