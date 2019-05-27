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23 Haziran seçimleri için rakamlar ortaya çıkıyor

Yenilenecek İstanbul seçimleri öncesinde yapılan anketlerde, iki adayın arasında yüzde 4'lük bir fark görülüyor.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 09:35..
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23 Haziran seçimleri için rakamlar ortaya çıkıyor

31 Mart 2019'da yapılan İBB Başkanlığı seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi ve yenilenmesine karar verildi. 23 Haziran'da yenilenecek seçimler öncesinde yaptığı anket sonucunu paylaşan şirketlerden biri de Optimar.

YILDIRIM: YÜZDE 48

Habertürk yayınında YSK'nın seçimleri iptal etme kararı vermeden önce yaptıkları çalışma sonucunu açıklayan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir; Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 52, Binali Yıldırım'ın yüzde 48 oy alacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Öte yandan Daşdemir, YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı açıkladıktan sonra yaptıkları anket sonucunu da 1-2 gün içerisinde açıklayacaklarını ifade etti.

23 Haziran seçimleri için rakamlar ortaya çıkıyor ViDEO

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