23 Nisan coşkusunu evinde kutlayan çocuklar

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından 20 yaş ve altı kişilerin sokağa çıkması yasaklanmıştı.
Salgınla mücadele kapsamında önlemler alan birçok kişi, büyük önder Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı evlerinde kutluyor.
ÇOCUKLARDA BAYRAM ÇOŞKUSU
Yurdun birçok yerinde evlerin balkonlarına bayraklar asılıp, balonlarla süslendi.
Kırmızı, beyaz renginin bütünleştiği evlerde, çocuklar özel olarak hazırlanıp, 23 Nisan şiirleri okuyup, şarkılar söyledi.
Çocukların coşkusunu videoya alan aileler, Ensonhaber WhatsApp hattına göndererek, mutluluğunu paylaşıyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun