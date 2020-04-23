23 Nisan coşkusunu evinde kutlayan çocuklar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk'ün mozolesine çelenk sunan Bakan Selçuk, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladı.

TBMM Başkanı ve devlet erkanı TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e çıktı. Törene katılan herkes maske taktı.

6

Doğalgaz faturası iki kat gelince tepki gösterdi

Esenler’de ikamet eden Hasan Güzel, nisan ayında gelen doğalgaz faturasına tepki göstererek, “410 lira gibi bir faturayı ödediğimiz takdirde biz geçimimizi nasıl sağlayacağız” dedi.