23 Nisan törenlerinde sosyal mesafe unutuldu

Türkiye, koronavirüsün yayılmasını engellemek için birçok tedbir aldı.

Camiler kapandı, sahillerde yürüyüşler yasaklandı.

SOKAKTA YAN YANA YÜRÜYENE PARA CEZASI VAR

Polis ekipleri, kalabalık şekilde yolda yürüyenlere sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesti.

Ancak bugün Ankara'da çekilen fotoğraflarda, üst düzey isimlerin sosyal mesafeyi kenara bıraktığı görüldü.

TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törende sadece devlet erkânı yer aldı.

Sokakta yan yana yürüyen kişilere ceza kesildiği bir dönemde, törende kurallara uyulmaması eleştirilere neden oldu.

MUSTAFA ŞENTOP'TA MASKE BİLE YOK

Öte yandan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da maskesiz olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Anıtkabir'de 23 Nisan töreni İZLE