23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını nedeni ile törenlerle değil belki ama evlerin balkonlarında, pencerelerde ve her vesile kutlanıyor.
BAYRAM, ÇOCUKLARA ARMAĞAN
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılmasının milli bayram olarak ilan kutlanmasını çocuklara armağan etti.
DÜNYADA BİR İLK
23 Nisan günü, dünyada çocuklara adanan ilk ve tek resmi bayram olarak kayıtlara geçti.
ÇOCUKLARA VERİLEN DEĞER
Bu armağan, bir ülkenin çocuklarına verdiği değerin simgesi olarak kabul edildi. Tüm dünya ülkeleri bu bayramdan etkilendi ve zaman zaman kutlamalara katıldı.
ÇOCUKLARI SEVEN BİR LİDER
Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları çok sevmesinin, bayramı onlara armağan edilmesinde büyük rolü oldu.
ÇOCUKLARIN ÜLKELERİNE OLAN BAĞINI KUVVETLENDİRDİ
Ancak, bu armağan çocukların ülkelerine karşı duydukları bağı kuvvetlendirdi ve önemli bir sorumluluk verdi.
ÇOCUKLARA GÜÇ VERDİ
Bayram, bugünün yarını çocuklara, kendilerine verilen bu değerle birlikte büyüdüklerinde ele aldıkları işleri başarma isteğini aşıladı.
COŞKULU KUTLAMALARIN GÜNÜ
Türkiye'de her yıl 23 Nisan, çocukların düzenlediği gösteriler başta olmak üzere coşku ile kutlandı.
UNUTULMAZ KILMAK
Atatürk, çocukları unutmadığı gibi Türk çocukları da onu bu bayram sayesinde hiç unutmayacak.
EĞİTİME VERİLEN DEĞER
Atatürk'ün eğitime verdiği önem hem Türk halkının kendisini yetiştirmesi hem de bilgi ve öğrenimleri ile ülkeyi kalkındırmaları istemesinden kaynaklandı.
FOTOĞRAFLAR, ÇOCUK SEVGİSİNİN BELGESİ
Atatürk, sağlığında manevi kızı Ülkü Adatepe ile sık sık fotoğraflara poz verdi, bu görüntülerdeki samimiyet ve sıcaklık bugünlere kadar ulaştı.
BU YIL EVLERİMİZDE KUTLUYORUZ
Bu yıl koronavirüs salgın hastalığı nedeni ile törenler düzenlenemeyecek, çocuklar özel giysilerini giyip arkadaşları ile oyunlar oynayamayacak olsa da bayram kalplerde kutlanacak.
100'ÜNCÜ YIL
Bugün, TBMM'nin açılışının ardından 100 yıl geçti.
MECLİSİN AÇILMASI ULUSAL EGEMENLİĞİN TEMSİLİ
Bir ülkenin Millet Meclisinin açılması demek, o ülkenin kaderinin değiştiğini ve halkının özgür iradesi ile demokrasi içinde yönetilebileceğinin önemli bir adımı olmuştu.
BUGÜN BAYRAM OLMALIYDI
Bu adım unutulmamalı ve her yıl heyecan ile hatıralanmalıydı. Bu nedenle resmi bayram ilan edildi.
ATATÜRK ÇOCUKLAR İÇİN HAREKET ETTİ
Atatürk, her vesile ile çocukları önceledi. Onları dinledi, önem verdi, geleceklerini düşündü.
NİCE BAYRAMLARA
Çocuklar için, ülkemiz için sağlıkla ve törenlerle coşku ile kutlayabileceğimiz nice güzel bayramlara...