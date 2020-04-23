23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını nedeni ile törenlerle değil belki ama evlerin balkonlarında, pencerelerde ve her vesile kutlanıyor.

BAYRAM, ÇOCUKLARA ARMAĞAN

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılmasının milli bayram olarak ilan kutlanmasını çocuklara armağan etti.

DÜNYADA BİR İLK

23 Nisan günü, dünyada çocuklara adanan ilk ve tek resmi bayram olarak kayıtlara geçti.

ÇOCUKLARA VERİLEN DEĞER

Bu armağan, bir ülkenin çocuklarına verdiği değerin simgesi olarak kabul edildi. Tüm dünya ülkeleri bu bayramdan etkilendi ve zaman zaman kutlamalara katıldı.

ÇOCUKLARI SEVEN BİR LİDER

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları çok sevmesinin, bayramı onlara armağan edilmesinde büyük rolü oldu.

ÇOCUKLARIN ÜLKELERİNE OLAN BAĞINI KUVVETLENDİRDİ

Ancak, bu armağan çocukların ülkelerine karşı duydukları bağı kuvvetlendirdi ve önemli bir sorumluluk verdi.

ÇOCUKLARA GÜÇ VERDİ

Bayram, bugünün yarını çocuklara, kendilerine verilen bu değerle birlikte büyüdüklerinde ele aldıkları işleri başarma isteğini aşıladı.

COŞKULU KUTLAMALARIN GÜNÜ

Türkiye'de her yıl 23 Nisan, çocukların düzenlediği gösteriler başta olmak üzere coşku ile kutlandı.

UNUTULMAZ KILMAK

Atatürk, çocukları unutmadığı gibi Türk çocukları da onu bu bayram sayesinde hiç unutmayacak.

EĞİTİME VERİLEN DEĞER

Atatürk'ün eğitime verdiği önem hem Türk halkının kendisini yetiştirmesi hem de bilgi ve öğrenimleri ile ülkeyi kalkındırmaları istemesinden kaynaklandı.

FOTOĞRAFLAR, ÇOCUK SEVGİSİNİN BELGESİ

Atatürk, sağlığında manevi kızı Ülkü Adatepe ile sık sık fotoğraflara poz verdi, bu görüntülerdeki samimiyet ve sıcaklık bugünlere kadar ulaştı.

BU YIL EVLERİMİZDE KUTLUYORUZ

Bu yıl koronavirüs salgın hastalığı nedeni ile törenler düzenlenemeyecek, çocuklar özel giysilerini giyip arkadaşları ile oyunlar oynayamayacak olsa da bayram kalplerde kutlanacak.

100'ÜNCÜ YIL

Bugün, TBMM'nin açılışının ardından 100 yıl geçti.

MECLİSİN AÇILMASI ULUSAL EGEMENLİĞİN TEMSİLİ

Bir ülkenin Millet Meclisinin açılması demek, o ülkenin kaderinin değiştiğini ve halkının özgür iradesi ile demokrasi içinde yönetilebileceğinin önemli bir adımı olmuştu.

BUGÜN BAYRAM OLMALIYDI

Bu adım unutulmamalı ve her yıl heyecan ile hatıralanmalıydı. Bu nedenle resmi bayram ilan edildi.

ATATÜRK ÇOCUKLAR İÇİN HAREKET ETTİ

Atatürk, her vesile ile çocukları önceledi. Onları dinledi, önem verdi, geleceklerini düşündü.

NİCE BAYRAMLARA

Çocuklar için, ülkemiz için sağlıkla ve törenlerle coşku ile kutlayabileceğimiz nice güzel bayramlara...