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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı tarihi günü anıyor. Bu yıl Meclisin açılışının 100'üncü yılı kutlanıyor.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını nedeni ile törenlerle değil belki ama evlerin balkonlarında, pencerelerde ve her vesile kutlanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

BAYRAM, ÇOCUKLARA ARMAĞAN

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılmasının milli bayram olarak ilan kutlanmasını çocuklara armağan etti.

23 Nisan günü, dünyada çocuklara adanan ilk ve tek resmi bayramdır.

DÜNYADA BİR İLK

23 Nisan günü, dünyada çocuklara adanan ilk ve tek resmi bayram olarak kayıtlara geçti.

Bu armağan, bir ülkenin çocuklarına verdiği değerin simgesi olarak kabul edilir.

ÇOCUKLARA VERİLEN DEĞER

Bu armağan, bir ülkenin çocuklarına verdiği değerin simgesi olarak kabul edildi. Tüm dünya ülkeleri bu bayramdan etkilendi ve zaman zaman kutlamalara katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları çok sevmesinin bayramı onlara armağan etmesinde büyük rolü vardır.

ÇOCUKLARI SEVEN BİR LİDER

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları çok sevmesinin, bayramı onlara armağan edilmesinde büyük rolü oldu.

Ancak, bu armağan çocukların ülkelerine karşı duydukları bağı kuvvetlendirmiş ve bir sorumluluk vermiştir.

ÇOCUKLARIN ÜLKELERİNE OLAN BAĞINI KUVVETLENDİRDİ

Ancak, bu armağan çocukların ülkelerine karşı duydukları bağı kuvvetlendirdi ve önemli bir sorumluluk verdi.

Bugünün yarını çocuklar, kendilerine verilen bu değerle birlikte büyüdüklerinde ele aldıkları işleri başarma isteğini aşılamıştır.

ÇOCUKLARA GÜÇ VERDİ

Bayram, bugünün yarını çocuklara, kendilerine verilen bu değerle birlikte büyüdüklerinde ele aldıkları işleri başarma isteğini aşıladı.

Türkiye'de her yıl 23 nisan, coşku ile kutlanır. Bu yıl koronavirüs salgın hastalığı nedeni ile törenler düzenlenemeyecek, çocuklar özel giysilerini giyip arkadaşları ile oyunlar oynayamayacak olsa da bayram kalplerde kutlanacak.

COŞKULU KUTLAMALARIN GÜNÜ

Türkiye'de her yıl 23 Nisan, çocukların düzenlediği gösteriler başta olmak üzere coşku ile kutlandı.

Atatürk, çocukları unutmadığı gibi; çocukları da onu bu bayram sayesinde hiç unutmayacak.

UNUTULMAZ KILMAK

Atatürk, çocukları unutmadığı gibi Türk çocukları da onu bu bayram sayesinde hiç unutmayacak.

Atatürk'ün eğitime verdiği önem hem Türk halkının kendisini yetiştirmesi hem de bilgi ve eğitimleri ile ülkeyi kalkındırmaları istemesinden kaynaklanır.

EĞİTİME VERİLEN DEĞER

Atatürk'ün eğitime verdiği önem hem Türk halkının kendisini yetiştirmesi hem de bilgi ve öğrenimleri ile ülkeyi kalkındırmaları istemesinden kaynaklandı.

Atatürk, sağlığında manevi kızı Ülkü Adatepe ile sık sık fotoğraflara poz vermiş, bu görüntülerdeki samimiyet ve sıcaklık bugünlere kadar ulaşmıştır.

FOTOĞRAFLAR, ÇOCUK SEVGİSİNİN BELGESİ

Atatürk, sağlığında manevi kızı Ülkü Adatepe ile sık sık fotoğraflara poz verdi, bu görüntülerdeki samimiyet ve sıcaklık bugünlere kadar ulaştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

BU YIL EVLERİMİZDE KUTLUYORUZ

Bu yıl koronavirüs salgın hastalığı nedeni ile törenler düzenlenemeyecek, çocuklar özel giysilerini giyip arkadaşları ile oyunlar oynayamayacak olsa da bayram kalplerde kutlanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

100'ÜNCÜ YIL

Bugün, TBMM'nin açılışının ardından 100 yıl geçti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

MECLİSİN AÇILMASI ULUSAL EGEMENLİĞİN TEMSİLİ

Bir ülkenin Millet Meclisinin açılması demek, o ülkenin kaderinin değiştiğini ve halkının özgür iradesi ile demokrasi içinde yönetilebileceğinin önemli bir adımı olmuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

BUGÜN BAYRAM OLMALIYDI

Bu adım unutulmamalı ve her yıl heyecan ile hatıralanmalıydı. Bu nedenle resmi bayram ilan edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

ATATÜRK ÇOCUKLAR İÇİN HAREKET ETTİ

Atatürk, her vesile ile çocukları önceledi. Onları dinledi, önem verdi, geleceklerini düşündü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

NİCE BAYRAMLARA

Çocuklar için, ülkemiz için sağlıkla ve törenlerle coşku ile kutlayabileceğimiz nice güzel bayramlara...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz

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