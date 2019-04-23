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23 Nisan’a özel çocuk şiirleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı anlatan şiirleri sizler için derledik.

Özel Haber | 23.04.2019 - 13:52..
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23 Nisan’a özel çocuk şiirleri

23 Nisan

“Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan...” diye şiirler okuduğumuz bayram törenleri, sizin de hatırınızda mı? Şenlikli zamanlardır; tüm çocukların gözlerinin içinin güldüğü, kendini özel hissettiği zamanlar…

Yıllardır hepimizin çocukluğuna dokunmuş şiirleri de bugüne özel derledik. İşte o şiirler…

Bakalım siz ne kadarını hatırlayacaksınız?

23 Nisan’a özel çocuk şiirleri

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

(Altan Özyürek)

*

23 NİSAN

23 Nisan...

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen çocuğum.

 

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

(Hasan Ali Yücel)

23 Nisan’a özel çocuk şiirleri

23 NİSAN

Biz dünyaya gelmeden,

Her yeri düşman almış.

Atatürk düşmanları,

Yurdumuzdan çıkarmış.

 

23 Nisan günü,

Meclis kuruldu diye,

Büyük bayram verilmiş,

Çocuklara hediye.

(Melahat Uğurkan)

23 Nisan’a özel çocuk şiirleri

23 NİSAN

Yirmi Üç Nisan geldi,

Dalgalansın bayraklar.

Bayramı ağaç bildi,

Kıpırdandı yapraklar.

 

Hakkındır güzel çocuk.

Oyna, sevin, hiç durma.

Şenlensin dört bir bucak,

Çalınsın davul, zurna.

(İbrahim Cesur)

23 Nisan’a özel çocuk şiirleri

23 NİSAN

Dün sabah anneciğim,

Öperek, dedi: Uyan!

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

 

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden?

Dedi: 23 Nisan!

(R. Gökalp Arkın)

23 Nisan’a özel çocuk şiirleri

ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

Çocuk Bayramı'nda

Gelmiş katılmış aramıza,

Atatürk çocuk olmuş bakın:

Sallanıyor salıncakta!

 

Gülüyor gözlerinin içi, gülüyor.

Gökler, denizler kadar mavi.

Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size,

Bayramların en güzelini".

(Aziz Sivaslıoğlu)

23 Nisan’a özel çocuk şiirleri

EGEMENLİK BAYRAMI

Egemen bir milletin,

Coştuğu bir gündür bu!

Yurduma hürriyetin,

Koştuğu bir gündür bu.

 

Başımızda Atatürk,

Ülkümüz yüce Türklük,

Milletimin en büyük,

Sevdiği bir gündür bu.

(Ali Püsküllüoğlu)

*

ÇOCUKLAR KARDEŞ OLDU MU

Daha bir ballanır uyku,

Çocuklar kardeş oldu mu.

Barışır artık kurt kuzu,

Çocuklar kardeş oldu mu.

...

(Tahsin Saraç)

23 Nisan’a özel çocuk şiirleri

23 NİSAN SÖYLEDİ

Bu yurdun, bu devletin,

Yüce Cumhuriyetin,

Sahibiyiz çocuklar.


Bunları koruyacak,

Bu ülkeye uyacak,

Yine biziz çocuklar!

(Rakım Çalapala)

23 Nisan’a özel çocuk şiirleri

HOŞ GELDİN 23 NİSAN

Günlerdir yolunu bekledik durduk.

Sen geleceksin diye çiçek açtı,

Bahçelerdeki bütün ağaçlar.

Leylekler yuvalarına döndü.

 

Toprak ısındı, uyandı karıncalar.

Çoluk çocuk yollara döküldü.

Bugün sevinç içindeyiz hepimiz,

Bayraklarla süsleniyor balkonlar.

(Şükrü Enis Regü)

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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