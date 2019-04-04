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23 Nisan'da oturduğu koltuğa, başkan olarak geçti

Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye başkanı seçilen 42 yaşındaki Celal Alper İbaş, 23 Nisan'da oturduğu belediye başkanlığı koltuğuna, bu kez 32 yıl sonra belediye başkanı seçilerek geçti.

DHA | 04.04.2019 - 17:32..
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42 yaşındaki Celal Alper İbaş, 1987 yılında ilkokul öğrencisiyken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dönemin Nevşehir Avanos Belediye Başkanı Anavatan Parti'li Ali Rıza Karataş'ın koltuğuna oturdu.

Devir teslim töreninin üzerinden 32 yıl geçtikten sonra İbaş, aynı koltuğa belediye başkanı olarak geri döndü.

YILLAR SONRA SİYASETE ATILDI

Yıllar sonra siyasete giren İbaş, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için CHP'den belediye başkan adayı oldu. İbaş, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde belediye başkanı seçildi. İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Başkan Celal Alper İbaş, CHP'li eski Belediye Başkanı İsmet İnce'den görevi devraldı.

23 Nisan'da oturduğu koltuğa, başkan olarak geçti

"PROJELERİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Devir teslim töreninde konuşan İbaş, "Görevi CHP'li belediye başkanından devraldığım için mutluyum. Şehrimiz için çalışacağız. Parti rozetimizi çıkardık. Herkese eşit davranacağız. Benden önceki belediye başkanımızın yarım bıraktığı bütün projeleri tamamlayacağız." dedi.

23 Nisan'da oturduğu koltuğa, başkan olarak geçti

23 Nisan'da oturduğu koltuğa, başkan olarak geçti VİDEO

İLK ZİYARET AİLEDEN

Avanos Belediye Başkanlığı'na seçilen Celal Alper İbaş'a ilk ziyareti, annesi Ayşe ve babası Ali İbaş gerçekleştirdi. Ayşe İbaş oğluna, 1987 yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunda çekilen fotoğrafını hediye etti.

23 Nisan'da oturduğu koltuğa, başkan olarak geçti

"KOLTUKTA 5 YIL BOYUNCA OTURACAĞIM"

Fotoğrafını görünce duygulanan Başkan İbaş, "O yıllarda 1 günlüğüne belediye başkanlığı koltuğuna oturmuştum. Bana, o dönem öğretmenim, 'Belediye başkanı koltuğuna mı yoksa kaymakam koltuğuna mı oturmak istersin?' diye sormuştu. Ben de 'Belediye başkanlığı koltuğuna oturmak istiyorum.' demiştim. Kısmet bugüneymiş. 32 yıl önce 1 günlüğüne oturduğum koltuğa, inşallah 5 yıl süre boyunca oturacağım." diye konuştu.

23 Nisan'da oturduğu koltuğa, başkan olarak geçti

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