23 Nisan’ın tadını çıkarabileceğiniz rotalar

Bahar henüz kendini hissettirmese de tadını çıkaracağımız günlere çok az kaldı. 23 Nisan bu yıl salıya denk geliyor, baharda tatil yapmayı sevenlerdenseniz sizin için iyi bir fırsat. Belki hafta sonuyla birleştirmek isteyenleriniz olur, birleştiremeyenler için de zaten İstanbul’a çok yakın yerleri sunacağım. Bu tatili İstanbul'a yakın yerlerde küçük bir bahar kaçamağı yapmak isterseniz doğayla iç içe olacağınız güzel rotalar derledim…

YANI BAŞIMIZDA SAPANCA

Yeşilin ve mavinin iç içe olduğu Sapanca, İstanbul civarında oturanlar için büyük şans. Uçakla otobüsle uğraşamam diyenlere Sapanca’dan daha güzel bir öneri olamazdı. Maşukiye’nin ünlü serpme kahvaltılarıyla güne başlayıp, masmavi göllerin ve yemyeşil doğanın gün boyu tadını çıkarabileceğiniz, kışın bütün yorgunluğunu atıp yaza yenilenerek merhaba diyebileceğiniz bir yer. İster gölün etrafında yürüyüş yapın, isterseniz de Kırkpınar’da Çerkez yemekleri yiyin, Bizans devri lahitlerini inceleyin. Sapanca çocuklu olanlar içinde, bekarlar için de güzel bir seçenek.

BİNBİR TONDA YEŞİLLİK ABANT

Evet, Abant kışın çok güzel ama bir de bahar da görün. Bin bir renk mis gibi bir hava hem bedeninize hem ruhunuza iyi gelecek. Göl çevresindeki restoranlarda vakit geçirebilir, Abant Hayvan Müzesi’ne uğrayabilirsiniz. 7 km’lik Abant Gölü çevresinde yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilirsiniz. Balık tutabilir, Abant Köy Ürünleri Satış Merkezi’nde şifalı otlardan köy peynirlerine dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz.

DOĞANIN TABLOSU YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

Sazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl, Kurugöl ve Seringöl. Nereden mi bahsediyoruz tabii ki Yedigöller’den. 1965 yılında milli park ilan edilen Yedigöller; 2019 hektarlık alanı kaplayan doğaseverler için bir yeryüzü cenneti. Heyelanın oluşturduğu bu göller bölgesine adımınızı atar atmaz yeşilin hiç görmediğiniz tonlarıyla karşılaşıyorsunuz. Devasa büyüklükteki ağaçlar, hayvanlar kuşlar… Gün batımında yürüyüş yapıp gece yıldızları seyredeceğiniz harika bir yer burası.

MAŞUKİYE’DE YORGUNLUĞUNUZDAN ESER KALMAYACAK

Yine İstanbul’dan fazla uzaklaşmak istemeyenlere başka bir rota; Maşukiye. Kocaeli’ne 36 km mesafede yer alan Maşukiye, doğayla iç içe, huzur ve keyif dolu günler geçirebileceğiniz bir yer. Baharda Maşukiye’ye giderseniz eğer, o oksijen dolu havayı içinize çektiğiniz an yorgunluğunuz kalmayacak. Benim önerim, güne muhteşem bir serpme kahvaltıyla başlayıp, ormanların içinde güzel bir yürüyüş yapmak, ilerleyen saatlerde ATV ya da bisiklet kiralayıp, merkeze yakın yerde bulunan Aygır Deresi de mutlaka görmek. İçinde bulunan şelaleyi görünce zaten büyüleniyorsunuz.

TEMİZ HAVA VE TARİH İÇ İÇE: İZNİK

İznik, çinisi, bahçeleri, tarihi ile kafanızı dinleyeceğiniz gün batımını zevkle izleyeceğiniz bir yer. Zamanın yıkıcı etkilerine direnen tarihi ile yeşillikler içerisindeki İznik, Marmara Bölgesi’nin en ideal tatil yerlerinden bir tanesi. Eşsiz doğal güzelliğe sahip İznik’in adı, binlerce yıldır seramik ve çini yapımıyla özdeşleşmiş. Gezerken kendiniz de Çini yapabilir bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayasofya Camii, II. Murad Hamamı, İznik Roma Tiyatrosu, İznik Müzesi gezilecek birkaç tarihi mekan. İznik Gölü’nde kano keyfi yapabilir, batık şehri görme imkanı bulabilirsiniz.

KIRKLARELİ’NİN BALIKÇI KASABASI: KIYIKÖY

Kırklareli’nin Vize ilçesinde yer alan küçük bir Karadeniz köyü Kıyıköy. Küçük tatlı balıkçı tekneleriyle minik bir sahil kasabası da diyebiliriz aslında. Kıyıköy, tıpkı Ağva gibi iki dere arasında yer alan köylerden biri. Hatta kırmızı tuğlalı surları, ahşap ve taştan yapılmış Rum evleriyle Orta Çağ kasabasına benziyor. Kıyıköy’ün en önemli tarihi zenginliği, Aya Nikola Manastırı. Manastırı ziyaret edebilir, nehirde kanoya ya da nehir bisikletine binebilirsiniz. Etrafı ağaçlarla kaplı nehrin yüzeyi baharda nilüferlerle kaplanıyor, arada gezen su kaplumbağalarını ve su yılanlarını izleyebiliyorsunuz.

KÖYCEĞİZ’DE KUŞ SESLERİNE UYANABİLECEĞİNİZ BİR TATİL

Şimdiye kadar hep İstanbul’a en yakın yerlere baktık, biraz uzaklaşmak isteyenler için de önerilerimiz var. Bunlardan biri Köyceğiz. Muğla’nın bu ilçesi adından da anlaşılacağı gibi Köyceğiz Gölü’nün kıyısına kurulmuş bir yer. Tatlı su balığına yaşam alanı olan bu göl, nesli tükenmekte olan Nil kaplumbağalarına da ev sahipliği yapıyor. Göl etrafında vakit geçirebilir, kenarında yer alan Kaunos kentini ziyaret edebilir, Gedova, Şeyhler Türbesi ve Eski Evleri gezebilirsiniz.

KÜLTÜR ŞEHRİ SAFRANBOLU

Safranbolu, gerçekten tarih kokan bir yer. 18 ve 20. yüzyıllar arasında yapılmış ve bozulmadan günümüze kadar gelebilmiş Osmanlı evleriyle ünlü bir ilçe. Hafta sonunda arabaya atlayıp güzel bir gezeyim hem de midem bayram etsin diyenler doğru yerdesiniz. Batı Karadeniz’de Karabük’ün ahşap konakları ile meşhur ilçesi Safranbolu ve çevresi işte tam aradığınız rota. İstanbul‘a yaklaşık 400 km (4-5 saat), Ankara‘ya ise 230 km (3 saat) mesafede yer alması mı dersiniz, UNESCO’nun koruma altına aldığı tarihi yapısı mı dersiniz, parmaklarınızı yedirten kuyu kebaplar mı dersiniz ne ararsanız…

Hepinize iyi bayramlar, keyifli tatiller.