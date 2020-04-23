23 Nisan’larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar büyüdü

Türkiye'nin 23 Nisan'da siyasi geleneklerinden biri haline gelen "çocukların liderlerin koltuklarına oturma programları", bugüne kadar hep özel ilgiyle takip edildi.

Ancak bu 23 Nisan'da etkinliğe, korona nedeniyle ara verildi...

Peki geçmiş dönemlerde 23 Nisan'larda liderlerin koltuklarına oturan çocuklar, şu an ne yapıyor merak ettiniz mi?

TANSU ÇİLLER'İN KOLTUĞUNA OTURAN KIZ SOLİST OLDU

Milliyet gazetesi, o dönemlerin çocuklarını bulup röportaj gerçekleştirdi...

36 yaşındaki Mine Yenice Kurtoğlu, Türkiye’nin ilk kadın başbakanı olan Tansu Çiller’in koltuğuna 23 Nisan 1994’de oturmuştu.

Şu an Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde solistlik yapıyor.

TERÖR YA BİTECEK YA BİTECEK

Mine Yenice Kurtoğlu, o gün ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yeni Mahalle Gaziosmanpaşa İlkokulu’nda okuyordum. Tansu Hanım ilk kadın başbakandı ve Türkiye için çok özel bir durumdu. Onun koltuğuna oturacağımı duyduğumda çok mutlu oldum. Törende, öyle cevaplar vermiştim ki oradaki büyükler çok şaşırmıştı. Ben haberleri iyi takip ederdim. O haberlerden bir şey kapmışım, ‘Terör ya bitecek ya bitecek’ demişim. Bu cümle Tansu Çiller’in cümlesiydi. Bu lafım ona çok sempatik geldi.

"İLİŞKİMİZ BİTMEDİ"

Bizim ilişkimiz daha sonra da devam etti. Okula, ‘Tansu Hanım, Mine’yi çağırıyor’ diye telefon gelirdi. Beni hemen onun olduğu yere götürürlerdi, programlara birlikte katılırdık. Çok şefkatli bir kadındı, beni sevdiğini çok dile getirdi.



Hep bir sanatçı olmayı çok isterdim ve o hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi karşısına geçip ‘Ben sanatçı oldum’ demeyi, onunla sohbet etmeyi çok isterim.

Koltuğa oturduktan sonra çok arayan soran oldu.

Ailem çok gururlandı. Babam halen, ‘Benim kızım başbakan oldu. Çiller’in koltuğuna oturdu’ der.



Başbakan Çiller bana bir saat hediye etmişti, onu halen saklarım. Çocuklarla birlikte Süleyman Demirel’i de ziyaret etmiştik, o da dolma kalem hediye etmişti, onu da saklarım.

O gün salondaki her şeyin ışıldadığını hatırlıyorum. Her şey parlıyordu. Orada bir hiyerarşinin olması beni çok etkilemişti. Oraların büyüsü varmış gerçekten.”



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KOLTUĞUNA OTURAN HUKUK BİTİRDİ

23 Nisan 2005’te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koltuğuna oturan 25 yaşındaki Yunus Emre Saygeniş , Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

"CUMHURBAŞKANI KONUŞMA YAPMAMI RİCA ETMİŞTİ"

Yunus Emre Saygeniş o günü unutamadığını belirterek şunları söyledi

“23 Nisan 2005 hayatım boyunca unutamayacağım bir deneyimdi. Bakanlar Kurulu Salonu’nda Türkiye’nin her yerinden gelen çocuklar vardı. Onları selamlayıp koltuğa oturdum.

İlk önce ‘bakanlarla’ sohbet ettim. Daha sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geldi ve yanıma oturdu. Solumda ise Milli Eğitim Bakanımız vardı.

Başbakan benden sokak çocuklarıyla ilgili bir konuşma yapmamı rica etmişti. Konuşmamda 23 Nisan’ın önemine ve Atatürk’e değindim. Daha sonra Sayın Başbakanımız konuşma yaptı. Sonra ben ‘Haydi Kızlar Okula’ kampanyasından bahsettim. Daha sonra da sokak çocuklarıyla ilgili olarak dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’yu arayarak konuşmak istedim.

Özel Kalem’e, İçişleri Bakanı’nı bağlamasını söyledim, aradan 15 dakika geçti, bağlanmadı. Bir sessizlik oldu. O zaman ben Başbakan Erdoğan’a dönerek, ‘Bağlamak bu kadar uzun mu sürüyor sayın başbakanım’ dedim. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı bana dönerek, ‘Sayın başbakanım, bu özel kalemle ilgili bir şey yapmayı düşünmüyor musunuz?’ diye sorunca ben de ‘Gerekli uygulamayı yaparız’ dedim. Ertesi gün haberlerde ‘Başbakan, özel kaleme çok kızdı’ diye çıktı. 40 dakika o koltukta oturdum.





OKULDA ADIM BAŞBAKAN OLDU

Okulda adım ‘başbakan’ oldu. Bir gün gerçekten başbakan olmayı hayal ettim. Erdoğan’la vedalaşırken ‘Sayın başbakanım 20 yıl sonra tekrar bu koltuktayım’ demiştim. Kendisi bir saat hediye etmişti. O saati ve o gün giydiğim takım elbiseyi hâlâ saklıyorum. Sonrasında hiç görüşemedik ama görüşmeyi çok isterim.

Başına gelen en ilginç şey, en unutamadığın şey ne diye sorduklarında, ‘23 Nisan 2005’de başbakanın makamına oturmuştum. O çocuk bendim’ diyorum.”

ECEVET'İN KOLTUĞUNA OTURAN DİJİTAL YAYINCILIK YAPIYOR

23 Nisan 1999’da dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in koltuğuna oturan 32 yaşındaki Kemal Tuğrul Sümer, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Dijital yayıncılık yapımcısı olarak çalışıyor.

ECEVİT BANA DATABANK HEDİYE ETMİŞTİ

Kemal Tuğrul Sümer, o günü şöyle özetliyor:

“O yaşlarımda büyümüş de küçülmüş denilen çocuklardandım. Ankara Balgat İlköğretim Okulu’ndaki hocalarım beni seçtiler. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne mülakata gittik, orada beni sevmiş olacaklar ki beni seçtiler. Tören günü Sayın Ecevit’le aramızda özel bir konuşma geçmedi, standart prosedür uygulandı. O zamanlar başbakan diye hitap edenler olmuştu. Hâlâ bu konu açıldığında insanlar şaşırıyor. Ecevit bana, o dönem için değerli bir databank ve bir de kol saati hediye etmişti.”





DEMİREL'İN KOLTUĞUNA OTURAN TASARIM MÜHENDİSİ OLDU

Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in koltuğuna 23 Nisan 1994’te oturan 37 yaşındaki Çağlar Aydınoğlu, ODTÜ Makine Mühendisliği’nden mezun oldu. Şu an tasarım mühendisliği yapıyor.

Aydınoğlu da, 26 yıl önce Süleyman Demirel’le arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

ÇOK POPÜLER OLMUŞTUM

“Öğretmenim beni önermişti. Çok heyecanlanmıştım. Koltuğa oturmadan önce bir ay hazırlık yaptık. Tören günü Cumhurbaşkanlığı’na gidip koltuğa otururken Cumhurbaşkanı Demirel bana, ‘Gel, bu koltuğa kolay kolay ‘otur’ demezler’ diye takılmıştı. Bana, ‘Benden bir isteğin var mı? Konuşma yapacak mısın?’ diye sordu. Ben de savaşların durdurulmasıyla ilgili bir mesaj vermiştim. Milli Eğitim Bakanı’yla konuşmak istediğimi söylemiştim, o sırada bakan bey yanımda oturuyormuş. Ama heyecandan onu tanımamıştım. Bakandan öğrencilerinin şartlarının iyileştirilmesini istedim. Demirel esprili bir insandı. Bana bir kalem hediye etmişti. O kalemle okuldaki arkadaşlarıma hava atmıştım. Koltuğa oturduktan sonra okulda çok popüler oldum.”