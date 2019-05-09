taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1819
Euro
6.9341
Altın
1283.91
Borsa
90359.69
Gram Altın
254.922

Muş'ta yıllardır sokak hayvanlarını doyuruyor

80 yaşındaki emekli bekçi Tevfik Yalçın, hayatını sokak hayvanlarının bakımına adayan gerçek bir hayvansever.

DHA | 09.05.2019 - 09:34..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Tevfik Yalçın, erken saatlerde esnafı gezerek topladığı yiyecekleri akşam saatlerinde, sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere bırakıyor.

23 YIL ÖNCE EVİN ÖNÜNE GELEN KÖPEKLER VESİLE OLDU

Merkez Sunay Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 8 babası Tevfik Yalçın, 23 yıl önce 8 küçük yavrusuyla evinin önüne gelen köpekle hayvanları besleme kararı aldığını söyledi. O zamandan beri yiyecek toplamaya başladığını anlatan Tevfik Yalçın, "23 yıl önce evin önünde otururken bir anne köpek doğurduğu 8 yavrusunu ağzı ile evin önüne getirdi. Sütünün yeterli olmamaması sebebiyle yavruların açlıktan çıkardığı seslere dayanamayarak süt verdim. Yavrular büyüyene  kadar bu işi devam ettirdim. O günden sonra hayvanların aç kalmaması için yiyecek toplamaya başladım." dedi.

Muş'ta yıllardır sokak hayvanlarını doyuruyor

YAĞMUR ÇAMUR DEMEDEN HAYVANLAR İÇİN YİYECEK TOPLUYOR

Her sabah evden çıkarak çarşı esnafından topladığı yiyecekleri köpeklerin akşam saatlerinde toplandığı bahçenin önüne bıraktığını belirten Yalçın, gece karınlarını doyuran köpeklerden artanların sabah kuşlara yiyecek olduğunu söyledi. Yalçın, en büyük istediğinin sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilebileceği barınakların her ilçede kurulması olduğunu ifade etti.

Muş'ta yıllardır sokak hayvanlarını doyuruyor

ESNAF DA DESTEK EDİYOR

Tevfik Yalçın'ın hayvansever bir kişi olduğunu belirten bölge esnafı ise her gün yağmur, kar, çamur demeden yiyecek toplamaya geldiğini belirtti. Yalçın'ı bu çabası sebebiyle takdir ettiklerini vurgulayan esnaf, kendilerinin de yiyecek vererek destek olduklarını kaydetti.

Muş'ta yıllardır sokak hayvanlarını doyuruyor

Muş'ta yıllardır sokak hayvanlarını doyuruyor

Muş'ta yıllardır sokak hayvanlarını doyuruyor

Muş'ta yıllardır sokak hayvanlarını doyuruyor

Muş'ta yıllardır sokak hayvanlarını doyuruyor

Muş'ta yıllardır sokak hayvanlarını doyuruyor

Muş'ta yıllardır sokak hayvanlarını doyuruyor

Muş'ta yıllardır sokak hayvanlarını doyuruyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ajax'ın peri masalı son buldu

Ajax'ın peri masalı son buldu

54
Tottenham'dan tarihi zafer: Ajax'ı geriden gelip elediler

Tottenham'dan tarihi zafer: Ajax'ı geriden gelip elediler

68
Cem Yılmaz sahnede fenalaştı

Cem Yılmaz sahnede fenalaştı

127
İranlı fitness hocası ölü bulundu

İranlı fitness hocası ölü bulundu

43
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

217
Brezilya, ABD'nin NATO üyesi olmayan ana müttefiki oldu

Brezilya, ABD'nin NATO üyesi olmayan ana müttefiki oldu

25
Jennifer Lopez elbisesini ağlayarak giydi

Jennifer Lopez elbisesini ağlayarak giydi

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir