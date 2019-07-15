taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7222
Euro
6.4542
Altın
1417.29
Borsa
97098.34
Gram Altın
260.693

Ankara'ya şehit ateşi düştü

Jandarma Teğmen Alim Keskin ve Astsubay üstçavuş Cengiz Toker Ankara’da yaşayan ailelerine şehadet haberi ulaştı.

İHA | 15.07.2019 - 00:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ankara'ya şehit ateşi düştü

Hakkari’de bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada Niğdeli Jandarma Teğmen Alim Keskin (31) ve Astsubay üt çavuş Cengiz Toker şehit oldu.

Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan Şehit Jandarma Teğmen Keskin, Ankara Mamak’ta bulunan eşine acı haberi askeri yetkililer verdi.

8 kardeş olan Keskin’in cenazesi yarın Niğde’de yapılacak tören sonrası Niğde Şehitliğine defnedilecek.

Jandarma Teğmen Alim Keskin’in babası Mümin Keskin’in 2 yıl önce vefat ettiği bildirildi.

Astsubay üstçavuş Cengiz Toker (27) Ankara’da yaşayan eşine şehadet haberi ulaştı. Ankara Etimesgut Tunahan Mahallesi Yardımcı sitesinde oturan eşine acı haberi askeri yetkililer verdi.

1 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

15 Haziran’da evlenen Toker’in vasiyeti üzerine Ankara şehitliğinde bulunan şehit komutanının yanına defnedileceği belirtildi.
Şehit haberinin ailelere verilmesiyle bina önünde taziye çadırları kurulurken, komşuları binayı Türk bayraklarıyla donattı. Ayrıca, şehitlerin meslektaşları taziyenin yapıldığı eve ziyarette bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlar,Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

Rumlar,Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

132
Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı, 2 gözaltı

Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı, 2 gözaltı

3
Ankara'ya şehit ateşi düştü

Ankara'ya şehit ateşi düştü

0
Karaman'da düğün salonunda kavga: 4 yaralı

Karaman'da düğün salonunda kavga: 4 yaralı

0
Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir