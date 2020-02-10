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Yapı Kredi Kültür Sanat’ta şubat ayı etkinlikleri

YKKSY’nin etkinlik programında Yapı Kredi Buluşmaları kapsamında bu hafta iki etkinlik düzenleniyor.

Haber Merkezi | 10.02.2020 - 17:58..
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11 Şubat Salı günü Ahmet Ümit’in Seçtiği Polisiye Filmler etkinliğinde Derin Uyku filminin gösterimi yapılacak. 12 Şubat Çarşamba günü düzenlenecek olan Fotoğraf Kulübü etkinliğinde ise mobil fotoğrafçılık ve sokak fotoğrafları konuşulacak.

ŞUBAT AYI ETKİNLİK PROGRAMI

11 Şubat 2020 Salı 
Film Gösterimi - Ahmet Ümit’in Seçtiği Polisiye Filmler

Derin Uyku
Türk polisiye yazınının öncü ismi Ahmet Ümit, en sevdiği polisiye filmleri okurlarıyla izlemeye devam ediyor. Yapı Kredi Buluşmaları kapsamında düzenlenen program kapsamında bu ay, Derin Uyku (The Big Sleep) filmi gösterilecek.

11 Şubat Salı günü saat: 18:30’da Loca’da yapılacak olan gösterimin ardından Ümit; film, polisiye edebiyatı ve sinema üzerine kısa bir söyleşi yapacak. Kara film türünün kült yapıtlarından biri olarak kabul edilen Derin Uyku, Raymond Chandler’ın aynı isimli romanından uyarlanmış ve senaristleri arasında William Faulkner da yer alıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta şubat ayı etkinlikleri

12 Şubat 2020 Çarşamba

Söyleşi - Fotoğraf Kulübü

Sokakta Fotoğraf Bir Başka

Gündelik hayatın vazgeçilmezi olan akıllı telefonların sunduğu sınırsız olanaklar, fotoğraf makinesini hem teknik hem kavramsal açıdan dönüşüme uğrattı.

Mobil cihazların fotoğraf makinelerinin yerini alması, “sokak fotoğrafçılığı” alanında bir atılımı beraberinde getirdi. Fotoğraf üzerine disiplinlerarası okumalara yer verilen Fotoğraf Kulübü söyleşilerinde Merih Akoğul bu ay, mobil fotoğrafçılık ve sokak fotoğrafları konusunu ele alıyor.

Yapı Kredi Buluşmaları kapsamında 12 Şubat Çarşamba günü saat: 18:30’da yapılacak olan etkinliğe tıp alanındaki çalışmalarının yanı sıra fotoğraftan gastronomiye birçok alanda kitapları bulunan yazar ve fotoğraf sanatçısı Prof. Dr. Mehmet Ömür konuk olacak.

13 Şubat 2020 Perşembe
All About the Heart (Son 2 Gösteri)
Çağdaş dans sanatçısı Canan Yücel Pekiçten, “All About the Heart” (Yüreğe Dair) adlı solo performansında bize üç ayrı kadının kalbini açıyor. Üç farklı esere konu olmuş kadın karakterlerin öyküsünü sahneye sarsıcı bir yorumla taşıyan sanatçı, “Der Zwergliedinin kraliçesini, Fince yazılmış ilk opera olan “Pohjan Neito”nun aynı adlı karakterini, “Madam Butterfly” operasının Cio-Cio-San’ını kadın bakış açısıyla yeniden var ediyor. 13 Şubat Perşembe günü saat 20:00’da Loca’da yapılacak olan etkinliğin biletleri Biletix’te.

15 Şubat Cumartesi

“Unuturlar seni biçare!”

60 yıl sonra Nahid Sırrı Örik

Nahid Sırrı Örik (1895-1960) edebiyattan resme, tiyatrodan tarihe uzanan geniş bir alanda birbirinden değerli eserler ortaya koymuş bir yazarımız. Kültür, sanat, edebiyat alanındaki çalışmalarının çeşitliliği, kaleminin zenginliği, yazarlığının niteliği, gün ışığına çıkmayı bekleyen kitapları, günümüz insanına söyleyecekleri hakkında konuşulacak çok şey var. kitap-lık dergisi, ölümünün 60. yıl dönümü vesilesiyle Ocak-Şubat sayısında Nahid Sırrı’yı kapsamlı bir dosyayla ele aldı. Dosyaya katkıda bulunan Bahriye Çeri, Hasan Bülent Kahraman, Nilgün Firidinoğlu, Serdar Soydan ve derginin editörü Murat Yalçın, kültür tarihimizin bu önemli kişiliğini anmak üzere 15 Şubat Cumartesi günü saat: 16:00’da Loca’da bir araya geliyorlar.

 

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